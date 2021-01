Mais atualizações





10h34 - Mais de 84,5 milhões de casos de infeção



Mais de 84,5 milhões de casos de infeção pela covid-19 foram diagnosticados desde o início da pandemia, e morreram 1.835.788 pessoas, revelou hoje a universidade norte-americana Johns Hopkins.



Estes dados publicados pela universidade pressupõem que houve um aumento de mais de 1,1 milhões de contágios desde o começo do ano novo.



Segundo a universidade, a mais recente contagem indica que já houve um total de 84.588.500 casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que foi declarada a pandemia. Na sexta-feira, este valor situava-se nos 83.474.757 casos.







09h55 - Presidente da Confederação suíça reconhece erros na gestão da pandemia



O presidente da Confederação suíça, Guy Parmelin, que assumiu o cargo a 01 de janeiro, reconheceu erros na gestão da pandemia, numa entrevista publicada hoje pelo jornal SonntagsBlick.



"Entre julho e setembro, subestimámos a situação", disse.



"Pensámos que podíamos controlar o vírus", acrescentou Parmelin, reconhecendo que as autoridades "estiveram longe disso [controlo]".



Guy Parmelin, do Partido Popular Suíço (direita), é este ano pela primeira vez o presidente da Confederação, cargo rotativo ocupado a cada ano por um ministro do Conselho Federal.



Parmelin assumiu o cargo a 01 de janeiro, mas como conselheiro federal responsável pela economia, pasta que irá manter, desempenhou um papel importante na gestão da crise sanitária durante o ano passado.



A Suíça viveu uma primeira vaga relativamente moderada em comparação com a violência com que a pandemia estava a atingir os seus vizinhos europeus, mas desde o outono que o país tem vindo a registar uma segunda vaga de infeções muito mais forte.



Desde há semanas, o país de 8,6 milhões de habitantes tem vindo a registar mais de 4.000 novas infeções e cerca de 100 mortes diárias.





09h47 - Parlamento retoma actividade renovando estado de emergência



O primeiro plenário do parlamento em 2021 realiza-se na quarta feira. Os trabalhos começam com a discussão da renovação do estado de emergência. Se for aprovado, será o oitavo desde março.



Na segunda-feira, o presidente da República vai receber os partidos políticos com assento parlamentar.



O estado de emergência em vigor termina na próxima quinta-feira. Como já ouvimos, Marcelo Rebelo de Sousa revelou ontem na RTP que deverá propor a renovação por uma semana.





A União Europeia está pronta a ajudar a aumentar a produção. A BioNTech espera iniciar a produção a partir de fevereiro numa nova unidade de produção em Marburg, na Alemanha.



Será capaz de fornecer 250 milhões de doses adicionais no primeiro semestre de 2021, um acrescento à produção atual que é feita na fábrica belga de Puurs.



Em vários países o arranque da vacinação tem sido alvo de críticas, pela escassez de doses.





09h01- Várias mortes em lares de idosos no distrito de Beja

Houve também um aumento de casos positivos de Covid que até obrigaram a encerrar a Urgência Básica de Moura. Neste serviço foi detetado um surto com 10 casos. A reabertura do serviço está já a ser preparada mas de forma condicionada.Também em Moura, foram detetados casos positivos na equipa de futebol senior do Atlético Clube. São nove jogadores e três funcionários.Em Mértola, morreram três idosos no lar da Misericórdia; 62 utentes estão infetados.Na Misericórdia de Serpa, o lar registou a 15ª morte por Covid.