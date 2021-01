Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h25 - Administradores hospitalares dizem que cenário nos hospitais vai agravar-se nos próximos dias 08h13 - Alemanha com mais 21.237 casos e 1019 vítimas mortais





08h10 - República Checa com mais 17.278 casos, um número recorde no país





08h09 - Tóquio com um número recorde de novos casos, mais 1591





08h07 - China aperta medidas para controlar surto nos arredores de Pequim





As autoridades chinesas impuseram restrições de viagens e proibiram ajuntamentos na cidade da capital da província de Hebei.





Diz a Reuters que a província entrou em "estado de guerra" depois de lá terem sido detetados 20 de 23 novos casos locamente transmitidos.





08h03 - Rússia com mais 24.217 casos e 445 mortes em 24 horas





08h02 - Covid-19: Perda de olfato atinge mais os doentes ligeiros - estudo



Um estudo hoje divulgado revela que a perda do olfato, um dos sintomas da covid-19, prevalece mais nos doentes ligeiros.



O estudo, publicado na revista da especialidade Journal of Internal Medicine, analisou a prevalência da perda do olfato e a sua recuperação em 2.581 doentes, desde os mais ligeiros aos mais graves, em 18 hospitais europeus.



A perda do olfato é um dos sintomas mais comuns da covid-19, uma doença respiratória causada por um novo coronavírus.



De acordo com o estudo, que se baseou em avaliações clínicas, a perda do olfato foi identificada em 54,7% dos casos de covid-19 ligeiros e em 36,6% dos casos moderados a graves. (Lusa)







08h01 - Regulador europeu volta hoje a reunir peritos para decidir sobre vacina da Moderna



A Agência Europeia do Medicamento volta hoje a reunir os seus especialistas para decidir se aprova ou não a vacina experimental contra a covid-19 produzida pela empresa de biotecnologia norte-americana Moderna.





08h00 - Timor. Polícia detém várias pessoas por não usarem máscara





7h31 - Ponto de situação



A morte da funcionária do IPO do Porto vacinada há dois dias não estará relacionada com a vacina contra a Covid-19.



A conclusão resulta dos dados preliminares da autópsia realizada à assistente operacional, divulgados em comunicado pelo Ministério da Justiça.



A autópsia foi realizada na terça-feira. O Ministério sublinha que relatório sobre a causa da morte está abrangido pelo segredo de justiça. A mulher de 41 anos foi vacinada a 30 de dezembro e morreu no dia 1 de janeiro.



"Considerando a fase inicial de vacinação contra a Covid-19 em que nos encontramos e considerando as preocupações e dúvidas apresentadas sobre se a causa de morte de cidadã Portuguesa vacinada na data de 30-12-2020 se deveu à vacina contra a Covid-19 a que se submeteu, informa-se, sem qualquer referência à causa da morte que se encontra abrangida pelo segredo de justiça, que os dados preliminares resultantes da autópsia médico-legal hoje realizada não evidenciam qualquer relação entre a morte e a vacina a que foi sujeita", lê-se na nota enviada às redações.



O IPO do Porto esclareceu também que a assistente operacional não registou qualquer reação adversa à vacina.

O apelo de Graça Freitas

A diretora-geral da Saúde pediu ontem aos portugueses que durante as festas conviveram com membros da família com quem não vivem para estarem atentos a eventuais sintomas.



Graça Freitas afirma que, se tiverem alguma suspeita, devem contactar a linha SNS24.

