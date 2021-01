Mais atualizações

9h22 - Indonésia aprova uso da vacina da Sinovac



As autoridades de saúde indonésias aprovaram a vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac Biotech, e tornou-se o primeiro país fora da China a dar luz verde à vacina chinesa.



Testes provisórios realizados na Indonésia apontam para uma eficácia de 65,3 por cento.





9h15 - Japão poderá estender estado de emergência para Osaka Kyoto e Hyogo



8h45 - Canceladas cebrações de Ano Novo Lunar em várias províncias da China



Por causa de surtos de Covid-19, as autoridades chinesas decidiram cancelar as celebrações do Ano Novo Lunar em várias províncias do país.



As celebrações foram canceladas em Sichuan, Liaoning e Heilongjiang, onde se registaram surtos, bem como em Yunnan, Hubei, que tem Wuhan - cidade onde foi pela primeira vez identificado o SARS-CoV-2 - como capital, Ningxia, Gansu e Shanxi. Macau apelou entretanto aos trabalhadores não residentes chineses para que evitem deslocar-se à terra natal durante o Ano Novo Lunar.





Os festejos ficam também proibidos em Pequim.



Nas últimas 24 horas, a China identificou 103 casos de Covid-19, o número mais elevado desde finais de julho.

As autoridades sanitárias da Rússia reportam esta segunda-feira mais 23.315 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 4646 em Moscovo. O país acumula 3.425.269 casos desde o início da pandemia. É o quarto maior balanço à escala mundial.Em 24 horas, morreram mais 436 pessoas em território russo vítimas da Covid-19, para um total de 62.273.Os Estados Federados da Micronésia, dos poucos países do até agora poupados ao novo coronavírus, identificaram o primeiro caso de Covid-19.O Presidente da Micronésia considerou a notícia "alarmante" para o arquipélago de 100 mil habitantes. Ao mesmo tempo, garantiu que a pessoa infetada está em rigorosa vigilância."Por esta razão, os cidadãos devem manter a calma", apelou David Panuelo, acrescentando que a situação "está sob controlo".Em causa está um marinheiro de um navio governamental, o, que havia sido enviado às Filipinas para reparações.Em março de 2020, a Micronésia, formada pelos Estados de Pohnpei, Kosrae, Cuuk e Yap, no Pacífico, implementou apertadas restrições a visitantes, proibindo a entrada a quem tivesse estado num país onde houvesse pelo menos um caso de Covid-19.O número de casos confirmados de infeção na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 12.497, para um total de 1.921.024 desde o início da pandemia.Os mais recentes dados do Instituto Robert Koch para doenças infecciosas referem ainda mais 343 mortes, para um total de 40.686.As autoridades de saúde do Japão detetaram, em passageiros provenientes do Brasil, uma nova estirpe do coronavírus que causa a Covid-19 diferente daquelas que foram identificadas no Reino Unido e na África do Sul.Os doentes infetados, um homem na faixa dos 40 anos, uma mulher de cerca de 30 e dois adolescentes, tiveram resultado positivo nos testes efetuados à chegada ao aeroporto internacional de Tóquio, no dia 2 de janeiro.Três manifestaram sintomas da doença, como dificuldades respiratórias, febre e dores de garganta, durante o confinamento obrigatório.Apesar de a variante detetada "ter semelhanças com as estirpes" identificadas no Reino Unido e na África do Sul, "que são motivo de preocupação por serem mais contagiosas", o tipo de vírus em causa não parece ter sido identificado antes, indicam as autoridades nipónicas.A partir desta segunda-feira, já é possível votar para eleger o Presidente da República. A votação antecipada começa nas prisões e nos hospitais.Nas cadeias, inscreveram-se para o voto antecipado 2451 reclusos. Representam 25 por cento da população prisional.O voto antecipado é também para os doentes internados em hospitais. Neste caso, inscreveram-se 160 pessoas.O ministro da Administração Interna indicou ontem que os idosos vão ter direito a voto antecipado em casa e nos lares. Eduardo Cabrita explicou ainda que as pessoas em isolamento também podem votar por antecipação.O governante afirmou que haverá um reforço do número de assembleias de votos para o dia das eleições, 24 de janeiro.O calendário para a aprovação das novas medidas já está já definido.Na terça-feira de manhã, há reunião com especialistas na sede do Infarmed. À tarde, o Presidente da República recebe os partidos com assento parlamentar e emite o decreto para o novo estado de emergência. O documento será votado na manhã de quarta-feira, na Assembleia da República.Na quarta-feira à tarde, reúne-se o Conselho de Ministros para definir e anunciar as novas medidas. Tudo indica que serão aprovadas medidas semelhantes àquelas que vigoraram em março e em abril, mas as escolas devem permanecer abertas.O comércio não essencial deve voltar a fechar.Rui Rio e o secretário-Geral do PSD José Silvano vão ficar em isolamento preventivo. Estiveram em contacto com o vice-presidente do partido e autarca de Ovar, Salvador Malheiro, que está infetado com o SARS-CoV-2.O líder dos social-democratas, Silvano e Malheiro estiveram juntos na Comissão Permanente do PSD. As autoridades de saúde consideraram o contacto de risco.A vacina da Moderna chega esta semana a Portugal. O prineiro lote é de oito mil doses. Depois, na semana de 25 de janeiro, chegam mais 11 mil vacinas.A vacina da Moderna foi a segunda a ser autorizada pela Agência Europeia do Medicamento. Tem uma eficácia de 90 por cento.A linha SNS24 está a receber todos os dias quase 30 mil chamadas. Em 2020, recebeu quatro milhões de chamadas, o triplo do ano anterior.O jornalnoticia também que a pandemia está a levar ao limite o Serviço Nacional de Saúde: em Novembro, 85 mil doentes aguardavam por uma cirurgia em prazos dilatados, fora do normal.Morreram mais 102 pessoas entre sábado e domingo, para um total de 7803 desde o início da pandemia, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.Houve registo, no mesmo período, de mais 7502 casos confirmados de infeção.Portugal registou o segundo maior aumento de internados desde o inicio da pandemia: mais 215.Nos cuidados intensivos estão mais 18 pessoas, para um total de 558.A pandemia da Covid-19 provocou já pelo menos 1.926.570 mortos resultantes de mais de 89 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.