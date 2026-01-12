Mais Modalidades
Milos Raonic termina carreira
O tenista canadiano Milos Raonic, antigo número três mundial e finalista vencido em Wimbledon em 2016, anunciou hoje o final de carreira, na qual conquistou oito torneios do circuito ATP.
Raonic, de 35 anos, nascido em Podgorica, no Montenegro, mas de nacionalidade canadiana, termina um percurso no ténis mundial no qual coincidiu com o designado ‘Big 4’, grupo formado por Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Dkojovic e Andy Murray, sendo que este último derrotou-o na final do 'major' britânico.
“É um momento que tem de chegar um dia. Sabes disso, mas, surpreendentemente, nunca estás preparado. Estou consciente de que nunca estarei", comentou o canadiano de 35 anos nas redes sociais.
Raonic tornou-se o primeiro canadiano a chegar a uma final de um torneio do Grand Slam, mas não compete há um ano e meio, desde a sua derrota na primeira ronda dos Jogos Olímpicos de Paris2024, nos ‘courts’ de terra batida de Roland Garros.
No palmarés, o canadiano conta com triunfos no torneio de San José (2011, 2012 e 2013), Chennai (2012), Banguecoque (2013), Washington (2014), São Petersburgo (2015) e Brisbane (2016).
Em 2016, ano em que chegou à final de Wimbledon, após derrotar Roger Federer nas meias-finais, tinha sido semifinalista no primeiro 'major' da época, na Austrália, conseguindo nesse período chegar a terceiro na hierarquia mundial.
