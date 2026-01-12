Milos Raonic termina carreira

Raonic, de 35 anos, nascido em Podgorica, no Montenegro, mas de nacionalidade canadiana, termina um percurso no ténis mundial no qual coincidiu com o designado ‘Big 4’, grupo formado por Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Dkojovic e Andy Murray, sendo que este último derrotou-o na final do 'major' britânico.



“É um momento que tem de chegar um dia. Sabes disso, mas, surpreendentemente, nunca estás preparado. Estou consciente de que nunca estarei", comentou o canadiano de 35 anos nas redes sociais.



Raonic tornou-se o primeiro canadiano a chegar a uma final de um torneio do Grand Slam, mas não compete há um ano e meio, desde a sua derrota na primeira ronda dos Jogos Olímpicos de Paris2024, nos ‘courts’ de terra batida de Roland Garros.



No palmarés, o canadiano conta com triunfos no torneio de San José (2011, 2012 e 2013), Chennai (2012), Banguecoque (2013), Washington (2014), São Petersburgo (2015) e Brisbane (2016).



Em 2016, ano em que chegou à final de Wimbledon, após derrotar Roger Federer nas meias-finais, tinha sido semifinalista no primeiro 'major' da época, na Austrália, conseguindo nesse período chegar a terceiro na hierarquia mundial.

