9h10 - Reino Unido espera poder aliviar medidas de restrição em março



O governo britânico espera conseguir atingir os objetivos de vacinação e estar em posição de aliviar as medidas restritivas em março, disse Dominic Raab, ministro dos Negócios Estrangeiros, na Sky News.



“Queremos sair deste confinamento nacional o mais depressa possível”, argumentou. “No início da Primavera, esperemos que em março, estaremos em posição de tomar essa decisão. Não será um ‘big bang’”, avisa.







8h40 - Apoio à redução da atividade pode ser pedido entre 1 e 10 de fevereiro



Os trabalhadores independentes, empresários em nome individual e sócios-gerentes podem voltar a pedir o apoio à redução da atividade entre os dias 1 e 10 de fevereiro, segundo informação publicada na página da Segurança Social.



Os formulários para o apoio extraordinário à redução da atividade económica, apoio entre 219,4 euros e o valor do salário mínimo nacional (665 euros) e para o incentivo à atividade profissional "encontram-se disponíveis na Segurança Social Direta de 1 a 10 de fevereiro, com referência ao mês de janeiro", pode ler-se no site oficial.



Estes apoios terminaram em 2020, mas foram entretanto recuperados pelo Governo face à evolução da pandemia de covid-19 e ao novo estado de emergência, que entrou em vigor na sexta-feira e termina no dia 30.



Os apoios são válidos apenas enquanto durar o estado de emergência, tal como já tinha referido a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.





8h20 - Carlos Carreiras nomeado para autarca do ano pela The City Mayors Foundation







O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, foi nomeado para o prémio World Mayor 2020/21 (autarca do ano) pelo trabalho desenvolvido no combate à pandemia de covid-19.





O prémio é atribuído pela The City Mayors Foundation, uma fundação criada em 2004 por municípios de todo o mundo e que irá escolher o "autarca do ano" entre os 81 candidatos agora nomeados.





A edição de 2020/21 vai premiar o autarca cuja liderança mais se destacou no apoio às populações em contexto de pandemia de covid-19.





"Esta nomeação, a exemplo de outros prémios que a câmara recebeu, prestigia essencialmente a capacidade de resiliência de Cascais, a determinação das suas gentes e a sua capacidade de se unir nos momentos difíceis. Paradoxalmente, é uma distinção que dispensávamos, pois significaria que não teríamos este pesadelo da pandemia da covid-19", disse Carlos Carreiras, numa declaração à Lusa.





8h12 - Brasil volta a ter mais de mil mortes num dia e aproxima-se das 210 mil



O Brasil registou mais de mil mortes por covid-19 em 24 horas, pelo quinto dia consecutivo, com os óbitos a aproximarem-se dos 210.000 e as infeções a ultrapassarem os 8,4 milhões, segundo dados oficiais.



De acordo com o último relatório do Ministério da Saúde, com 1.050 mortos no último dia, o número de mortes causadas pela covid-19 atingiu 209.296, quando o país enfrenta uma segunda vaga da pandemia e numa semana em que o sistema de saúde pública em Manaus, a maior cidade da Amazónia brasileira, entrou em colapso.



Desde sábado passado, 9 de janeiro, foram registadas mais de 6.600 mortes no gigante sul-americano, e desde terça-feira, mais de mil morreram diariamente.





7h45 - Profissionais de saúde começam hoje a receber segunda dose da vacina



Os primeiros profissionais de saúde que foram vacinados contra a covid-19 no final do ano vão começar a receber hoje a segunda dose do fármaco da BioNTech/Pfizer.



Segundo uma nota do Ministério da Saúde, começam a ser administradas as segundas doses das vacinas contra a covid-19 aos quase 30 mil profissionais de saúde de contextos prioritários de hospitais e cuidados de saúde primários.



A 27 de dezembro iniciou-se a primeira fase da vacinação contra o vírus SARS-CoV-2.



Desde então e até sexta-feira, cerca de 106 mil pessoas já foram vacinadas em Portugal continental, incluindo também utentes e funcionários de lares de idosos.





Ambulâncias voltam a avolumar-se no hospital de Santa Maria depois do pior dia da pandemia

Situação dramática em Manaus, Brasil

Na última noite, registaram-se mais filas de ambulâncias à porta do hospital de Santa Maria, em Lisboa. As viaturas aglomeram-se junto às urgências para doente covid.A situação continua a demonstrar que a pressão se mantém elevada nesta unidade de saúde, em particular à noite, como já tinha acontecido na sexta-feira. Nas últimas duas semanas, a procura aumentou 70%.A administração do hospital de Santa Maria já admitiu que pode não aguentar muito tempo estas condições.Em Almada, o hospital Garcia de Orta anunciou um estado de pré-catástrofe porque já tem todas as camas covid ocupadas.O São Francisco Xavier, em Lisboa já só tinha uma vaga nos cuidados intensivos, ontem.O diretor do hospital admite que os doentes estão a ser tratados como é possível e não como seria ideal.No hospital de Torres Vedras foi criada mais uma enfermaria e alguns doentes tiveram de ser transferidos. Na sexta à noite, houve filas de ambulâncias e algumas viaturas estiveram cinco horas à espera.Portugal atingiu ontem recordes de mortos, infetados e internamentos por covid. Morreram mais 166 pessoas. São já 8.709 vítimas mortais.Foram registados 10.947 casos.Entraram mais 93 pessoas para os hospitais. Estão internados 4.653 doentes. Nos cuidados intensivos, estão 638.Recuperaram da doença mais 8.477 pessoas.O governo brasileiro começou a enviar para o estado do Amazonas aviões carregados de botijas de oxigénio.A situação é dramática e muitos doentes não resistem.