8h45 - A vacina vacina Pfizer/BioNTech não está ligada a mortes pós-vacinação, refere a Agência Europeia de Medicamentos (EMA).







8h27 - Ambulâncias à porta do Hospital de Santa Maria



Há diversas ambulâncias à entrada do hospital de Santa Maria, em Lisboa. Pela informação conseguida no local, o processo de pré triagem ainda não terá começado.







8h15 - EUA com 3.949 mortos e 155.794 casos em 24 horas



Os Estados Unidos registaram 3.949 mortes causadas pela covid-19 e 155.794 casos nas últimas 24 horas, indicou a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

De acordo com o último balanço, o país contabilizou 432.603 óbitos e 25.736.789 casos desde o início da pandemia.



O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia com 43.093 mortos, seguindo-se a Califórnia com 39.179.



Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados em todo o mundo.



O número provisório de óbitos - 432.603 - ultrapassou já as estimativas iniciais da Casa Branca, que previu entre 100 mil e 240 mil mortos.





7h50 - Índia com 163 mortes e mais de 18 mil casos nas últimas 24 horas







A Índia registou 163 mortes por covid-19 e 18.855 casos nas últimas 24 horas, o valor mais alto de infeções esta semana, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde indiano.





Há três dias, o país tinha registado o valor mais baixo de infeções em mais de sete meses (9.102 casos), com a média diária de casos nos últimos sete dias a rondar os 13 mil.





A Índia atingiu o valor mais alto de infeções em meados de setembro, com 97.894 contágios num só dia, mas tem vindo a reduzir a progressão da doença nos últimos meses.





7h30 - Agência Europeia do Medicamento reúne-se para avaliar vacina da AstraZeneca



A Agência Europeia do Medicamento (EMA) reúne-se hoje para decidir sobre a aprovação para distribuição na União Europeia da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica britânico-sueca AstraZeneca em colaboração com a universidade de Oxford.



Informação divulgada pela EMA refere que, se os dados fornecidos pela AstraZeneca sobre a qualidade, segurança e eficácia da vacina forem "suficientemente robustos e completos", poderá ser emitida hoje uma recomendação para que a distribuição da vacina na União Europeia seja autorizada.



A vacina da AstraZeneca-Universidade de Oxford esteve na quinta-feira no centro de um diferendo entre a farmacêutica e a Comissão de Vacinação alemã, que anunciou não a recomendar para pessoas com mais de 65 anos, devido à falta de dados sobre os mais velhos.



A farmacêutica defendeu a eficácia da sua vacina contra a covid-19 em pessoas com mais de 65 anos, com um porta-voz a anunciar que "as últimas análises (...) apoiam a hipótese de uma eficácia da vacina no grupo de maiores de 65 anos".



Hospital de Santa Maria vai avançar com pré triagem de doentes

O objetivo é evitar as filas de ambulâncias à espera à porta do hospital. Ontem ao final da noite ainda eram mais de 30 ambulâncias em espera.



O presidente do Conselho de Administração explicou que os casos que não forem considerados urgentes vão ser reencaminhados para os centros de saúde de Odivelas e Sete Rios.







Proibição de circulação entre concelho volta ao final da tarde

A proibição de circulação entre concelhos volta a aplicar-se entre as 20:00 de hoje e as 05h00 de segunda-feira no território continental, com algumas exceções, no âmbito das medidas de combate à pandemia.



O Conselho de Ministros decidiu na quinta-feira manter em vigor todas as restrições impostas em Portugal continental nos últimos 15 dias relativas ao funcionamento do comércio não essencial, da restauração e relativas à proibição de circulação entre concelhos ao fim de semana.



Continuará também em vigor o dever geral de recolhimento domiciliário, em que "a regra é ficar em casa", salvo deslocações autorizadas.



As exceções são a compra de bens e serviços essenciais, desempenho de atividades profissionais quando não é possível o teletrabalho (que é obrigatório sempre que as funções em causa o permitam) e a prática de atividade física e desportiva ao ar livre, entre outras restrições.

Escolas passam a ensino à distância dia 8

As escolas vão manter-se encerradas até dia 8 de fevereiro. Depois regressa o ensino à distância.



O Governo garante que as escolas estão preparadas, apesar de reconhecer atrasos na entrega de computadores que tinha prometido



Só ficam abertas as escolas de acolhimento e cantinas escolares para alunos mais carenciados.

Limitação de deslocações para o estrangeiro

O Governo limitou deslocações para o estrangeiro nos próximos 15 dias.



Tal como aconteceu em Março as fronteiras terrestres também vão voltar a ser controladas.

Agir já e de forma drástica

O Presidente da República avisa que é preciso agir já e de forma drástica para travar a escalada da pandemia



Na declaração ao país, Marcelo Rebelo de Sousa deu a entender que o confinamento pode durar até março.





O Presidente disse mesmo que o que acontecer nas próximas semanas, irá determinar o verão e até mesmo o próximo outono.

Recorde de mortos e infetados

Morreram mais 303 pessoas, num total de 11608 desde o início da pandemia.



Há também mais 16 432 novos casos de infeção, que fazem subir para 685 mil o total de infetados.



O número de internados baixou, pela primeira vez em vários dias. Há menos 38 doentes internados, no total de 6565. 782 estão em unidades de cuidados intensivos.