Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO NO MUNDO. CLIQUE AQUI







08h51 - Os Estados Unidos registaram 5.527 mortes e 99.548 casos causados pela covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.







08h45 - China sem casos locais pelo sexto dia consecutivo



A China soma o sexto dia consecutivo sem contágios locais da covid-19, depois dos surtos no norte do país nas últimas semanas, e identificou oito casos oriundos do estrangeiro nas últimas 24 horas.





08h35 - México regista 1.323 mortos e 10.388 casos em 24 horas



O México registou 1.323 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 172.557 o número total de óbitos desde o início da pandemia, disseram na sexta-feira as autoridades mexicanas.





08h21 - Comissário europeu visita fabricantes de vacinas para acelerar produção na UE



O comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, vai visitar fabricantes de vacinas contra a covid-19 para tentar acelerar o processo de vacinação na União Europeia (UE), que está a ser marcado por atrasos nas entregas aos Estados-membros.



Depois de uma primeira visita na passada quarta-feira à unidade de produção de vacinas contra a covid-19 da Thermo Fisher Scientific (subcontratante da AstraZeneca) na Bélgica, Thierry Breton irá "visitar outras fábricas nas próximas semanas", disse à agência Lusa fonte do gabinete do comissário europeu.



"O objetivo é permitir aos fabricantes assinalar quaisquer eventuais dificuldades com a produção, nas quebras na cadeia de abastecimento e na disponibilidade de matérias-primas e tentar ajudar a resolver estes problemas", refere a mesma fonte, numa alusão ao facto de estas vacinas serem compostas por várias componentes.



Estas ações presenciais de Thierry Breton, que conhece bem a indústria por ter já sido presidente executivo de várias empresas em França, surgem por o comissário europeu francês ter sido nomeado como líder de um grupo de trabalho sobre a produção de vacinas contra a covid-19, numa altura de grande tensão entre Bruxelas e as farmacêuticas.



Depois de algumas farmacêuticas (como a AstraZeneca) terem informado a instituição de que irão entregar menos doses do que as acordadas para o primeiro trimestre de 2021, Bruxelas criou então este grupo para tentar resolver a atual capacidade insuficiente de produção para os 27 Estados-membros, o que já levou a atrasos na distribuição, nomeadamente para Portugal.











Equipa médica do Luxemburgo chega domingo a Portugal



O Luxemburgo confirmou esta sexta-feira que vai enviar no próximo domingo dois médicos e dois enfermeiros especializados em cuidados intensivos para Portugal para apoiar na luta contra a covid-19, que irão trabalhar no hospital de Évora.



Num comunicado enviado à Lusa, o Governo luxemburguês refere que no âmbito da "oferta de assistência" aceite por Portugal está a ser criada uma primeira equipa composta por um médico e um enfermeiro especializados em cuidados intensivos que partirá do Luxemburgo no domingo, 14 de fevereiro.



Em curso também estão os preparativos para uma segunda equipa similar partir em 20 de fevereiro, adianta o Governo do Luxemburgo.



A estadia das equipas médicas provenientes do Luxemburgo deve durar duas semanas, precisa o comunicado.



"Esta ajuda é uma ilustração das relações estreitas e amistosas entre o Luxemburgo e Portugal, cimentadas pela existência de uma grande comunidade portuguesa que vive e trabalha no Grão-Ducado, e um ato de solidariedade do Luxemburgo para com um país amigo", afirma ainda o comunicado.



A nível nacional, a implementação deste acordo está a ser organizada pelo ministério de Estado, o Alto Comissariado para a Proteção Nacional, o ministério da Saúde, o ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus e o Serviço de Salvamento Aéreo do Luxemburgo, com a assistência da embaixada do Luxemburgo em Lisboa.