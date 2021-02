Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

11h40 - Japão aprova vacina da Pfizer



O Japão aprovou hoje formalmente o uso da vacina desenvolvida pela Pfizer contra a covid-19 para a campanha de inoculação a iniciar na quarta-feira, com o objetivo de imunizar grande parte da população até julho.



O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social divulgou hoje o processo formal, após uma comissão governamental se ter pronunciado, na última sexta-feira, a favor da aprovação da vacina. A aprovação rápida da vacina é um passo importante no controle de infeções no país que prevê acolher os Jogos Olímpicos em menos de seis meses.



O primeiro grupo a receber a vacina integra 20.000 médicos e enfermeiras que se voluntariaram para avaliar os possíveis efeitos das duas inoculações necessárias. Seguir-se-ão, em março, cerca de 3,7 milhões de pessoas ligadas ao setor sanitário e cerca de 36 milhões com mais de 65 anos.



O país asiático planeou vacinar a maioria de sua população até o início de julho.







11h30 - Vacina a médico marca hoje o arranque da vacinação no Líbano



Um médico foi o primeiro cidadão a receber a vacina para a covid-19, no Líbano, dando hoje início à campanha de vacinação naquele país, que enfrenta uma "grave crise" económica, política e de saúde.



"Esperamos que este seja o início do fim da epidemia no país", afirmou Mahmoud Hassoun, chefe da unidade de Medicina Intensiva do hospital Rafic Hariri, em Beirute, capital do Líbano e a principal instituição pública mobilizada na luta contra o coronavírus.



Segundo a AFP, as primeiras doses da vacina Pfizer / BioNTech (28.000) chegaram no sábado ao Líbano, um país afetado pela corrupção onde os líderes são frequentemente criticados pela gestão dos assuntos públicos e acusados de indiferença e inação.







11h18 - Do ébola ao plasma, a procura de tratamento na corrida contra o vírus



Medicamentos contra malária, VIH, ébola e artrite reumatoide, plasma convalescente ou reforço de vitaminas, vários são os tratamentos que têm sido experimentados contra a covid-19, mas cada descoberta promissora acaba por perder terreno na corrida contra o vírus.



Enquanto as vacinas contra a covid-19 fazem o seu caminho, a comunidade científica e médica continua na busca de um tratamento eficaz contra a doença, porque os doentes não desapareceram e o vírus também não, e a sua capacidade de adaptação e mutação acaba por demonstrar a ineficácia ou alguma falibilidade nos tratamentos já experimentados até agora.



Recentemente foram identificados fármacos que dão novas esperanças na luta contra o SARS-CoV-2 por apresentarem propriedades antivirais aparentemente mais eficazes do que os utilizados até agora, mas que ainda estão em experimentação.







10h52 - Autoridades timorenses preocupadas com eventuais contágios na zona fronteira



Equipas de vigilância estão a desdobrar-se na zona de Bobonaro, a 112 quilómetros sudoeste de Díli, no intuito de identificar os passageiros que viajaram com um cidadão timorense que entrou irregularmente no país e testou positivo à covid-19.



"É uma situação preocupante e a urgência agora é identificar o resto dos passageiros que viajaram com o rapaz que testou positivo", disse à Lusa fonte da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), que está a acompanhar a covid-19.



"Esta situação na fronteira está a suscitar grande preocupação e é necessário um reforço dos controlos", explicou a mesma fonte.



A preocupação sobre a situação na fronteira é um dos temas na agenda da reunião extraordinária do Conselho de Ministros convocada para a tarde de segunda-feira, segundo disse à Lusa fonte do executivo.







10h41 - Cidade de Auckland começa hoje novo confinamento depois de família testar positivo



A cidade de Auckland, na Nova Zelândia, começa hoje um confinamento de três dias depois de ter sido detetado um novo foco de contaminação pelo novo coronavírus em membros da mesma família, adiantou a AFP.



Segundo a agência de notícias francesa, a ordem de confinamento, dada hoje pela primeira-ministra, Jacinda Ardern, vai obrigar quase dois milhões de pessoas a ficar em casa a partir da meia-noite, com escolas e empresas a fechar, com exceção de empresas consideradas "essenciais".



A causa do confinamento está no teste positivo ao novo coronavírus em três membros de uma família no fim de semana, que "causou grande preocupação num país que tem sido aclamado internacionalmente por sua forma altamente eficaz no tratamento da pandemia".



A primeira-ministra explicou que este é um confinamento ordenado como "precaução, caso a variante detetada seja uma das mais transmissíveis".



"A principal coisa que pedimos às pessoas em Auckland é para ficar em casa para evitar qualquer risco de propagação", cita a AFP.







10h20 - Alemanha reforça controlos fronteiriços



A Alemanha reforçou hoje os controlos fronteiriços com a República Checa e a Áustria para tentar conter a propagação das novas variantes da covid-19, quando a taxa de incidência de contágios mantém a tendência de baixa.



Desde as 00h00 de hoje que apenas podem entrar no país por essas fronteiras cidadãos alemães ou estrangeiros com residência fixa na Alemanha, bem como pessoas que atestem outras razões, familiares ou laborais, e trabalhadores transnacionais, pessoal sanitário e motoristas de transporte de mercadorias.



O Governo alemão decidiu implementar estes controlos face à alta incidência de novos contágios nos dois países vizinhos.







09h53 - UE vai acelerar autorizações das vacinas contra as várias estirpes



A União Europeia (UE), acusada de lentidão na gestão da pandemia de covid-19, vai acelerar os procedimentos de autorização de vacinas melhoradas para responder às diferentes variantes do novo coronavírus, indicou a comissária da Saúde dos 27.



"Analisámos com a Agência Europeia do Medicamento os procedimentos e decidimos que, doravante, se houver uma vacina melhorada por um fabricante para lutar contras as novas variantes com base numa vacina já existente" e certificada "não haverá a necessidade de passar por todas as etapas da autorização", disse Stella Kyriakides.



Numa entrevista publicada hoje no diário alemão Augsburger, a comissária adiantou que, desta forma, será "mais rápido" ter vacinas à disposição, "sem que sejam afetados os critérios de segurança".



A Comissão Europeia tem sido criticada pela lentidão ligada ao início das campanhas de vacinação contra a covid-19 nos Estados membros, por causa dos procedimentos de certificação das primeiras vacinas, considerados muito longos em comparação com o Reino Unido ou com os Estados Unidos, mas também no que diz respeito aos pedidos de vacinas.



Embora tenha admitido que não está "satisfeita" com a atual situação, a comissária europeia da Saúde assume a defesa contra as críticas.



"É errado afirmar que apenas cometemos erros", disse Kyriakides, argumentando que a UE conseguiu garantir o fornecimento para 700 milhões de doses de vacinas até ao fim do terceiro trimestre deste ano.





09H35 - Lar de Alcáçovas ultrapassa "o pior" e avança com apoio psicológico







Dois meses após eclodir um surto de covid-19 no Lar da Misericórdia de Alcáçovas, no Alentejo, com mais de 30 óbitos, "o pior já passou" e o próximo "passo" é o apoio psicológico a utentes e funcionários.



"Felizmente, o pior já passou, mas ainda não estamos livres deste 'pesadelo' que nos caiu em cima", considera o provedor da Misericórdia de Alcáçovas, João Penetra.





08h48 - México regista 1.214 mortos e 173.771 casos em 24 horas



O México registou 1.214 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 173.771 o número total de óbitos desde o início da pandemia, disseram na sexta-feira as autoridades mexicanas. O país passou a somar um total de 2.183.993 casos.



O México é terceiro país do mundo com o maior número de óbitos devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.







08h40 - Brasil regista mais 1.043 mortes e 44.299 novos casos nas últimas 24 horas



O Brasil registou 1.043 mortes por covid-19 e 44.299 novos casos de infeção pela doença nas últimas 24 horas.



08h31 - Estados Unidos com 3.359 mortos e 84.913 casos nas últimas 24 horas



Os Estados Unidos registaram 3.359 mortos causados pela covid-19 nas últimas 24 horas, e 84.913 casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



Desde o início da pandemia, o país acumulou 483.926 óbitos e 27.568.100 casos da doença.



Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção.







Chega hoje a Portugal a primeira equipa médica do Luxemburgo para apoiar Portugal no combate à pandemia.



Inclui um médico e uma enfermeira especializada em cuidados intensivos.



Vão reforçar, durante duas semanas, o Hospital de Évora.



Segundo o governo luxemburguês, uma segunda equipa chega a 20 de fevereiro.



Portugal também aceitou ajuda de França. Uma equipa de quatro profissionais vai prestar apoio ao Hospital Garcia de Orta, em Almada.