7h05 - Plano de Recuperação. Margem para alterações



A ministra da Presidência afirma que há margem para introduzir alterações ao Plano de Recuperação e Resiliência depois do processo de consulta pública, mas sempre dentro dos limites do programa negociado com Bruxelas.



Esta posição foi transmitida por Mariana Vieira da Silva em



A AstraZeneca deverá falhar novamente na entrega das vacinas. Entre abril e agosto, deverá enviar à União Europeia apenas metade do que estava previsto.



A informação foi avançado à agência Reuters por um responsável europeu que preferiu o anonimato, mas que costuma participar nas reuniões com a fabricante.



Assim, até final de junho devem chegar 130 milhões de doses, um valor bem abaixo dos 300 milhões de vacinas contratualizadas com a fabricante.



Mais uma falha da farmacêutica que pode comprometer o objetivo de vacinar 70 por cento da população adulta da União Europeia até ao verão.

O ritmo da vacinação em Portugal

Perto de 250 mil portugueses já receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19. É o equivalente a três por cento da população. São mais 46.500 do que na semana anterior.



De acordo com a Direção-Geral da Saúde, a primeira dose já foi administrada a mais de 433 mil pessoas. A maioria da pessoas vacinadas tem entre 25 a 49 anos. Mas é na faixa etária com mais de 80 anos que o processo está mais avançado: 19 por cento já receberam uma dose da vacina e oito por cento completaram as duas inoculações.



A maior taxa de vacinação registou-se em Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se o Norte.

Testes a contactos de baixo risco em marcha

Já está em curso o processo de testagem em massa decretado pelo Governo. Estão a ser testados desde ontem também os contactos de baixo risco com prescrição da linha SNS24.



Até às 19h00 de terça-feira, haviam sido requisitados 648 testes.



Ainda está por definir como será posta em prática a testagem em escolas, prisões, fábricas, e construção civil.



Esta estratégia de rastreio foi anunciada há duas semanas.