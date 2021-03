Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h59 - Saúde mental



Em entrevista à Lusa, o psiquiatra Ricardo Gusmão afirma que, na sequência da pandemia da Covid-19, pode haver grupos de risco futuro em termos de saúde mental, designadamente doentes que estiveram internados, idosos, pessoas que testemunharam a morte de familiares ou profissionais de saúde.



"As pessoas que perderam e testemunharam a morte, os familiares das pessoas que estiveram doentes, e passaram mal ou morreram, são um grupo que têm de facto um aumento de risco para luto e o luto muitas vezes complica-se e dá doença depressiva e stresse pós-traumático", sustentou o investigador do Instituto de Saúde Pública do Porto.



7h52 - Alemanha com mais de nove mil casos em 24 horas



O número de infeções na Alemanha aumentou em 9019, para um total de 2.460.030 casos reportados desde o início da pandmia pelo Instituto Robert Koch.



Morreram mais 418 pessoas, para um total acumulado de 70.881.



7h47 - Um recado de Durão



As farmacêuticas devem concentrar-se em acabar com a fase mais aguda da pandemia da Covid-19, ao invés de procurarem ganhar mais dinheiro com acordos bilaterais para venda, defende o presidente da Aliança Global para as Vacinas.



"Os fabricantes devem comprometer-se a ajudar a acabar com a fase aguda da pandemia e isso significa trabalhar diretamente com a [plataforma internacional de distribuição equitativa de vacinas] Covax em vez de buscar maiores ganhos financeiros por meio de acordos bilaterais", afirma Durão Barroso, em entrevista por escrito à agência Lusa.



O antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia salienta que "este vírus não respeita fronteiras" e que o caminho para acabar com a pandemia que desencadeou "não é entrar em competição desenfreada entre uns e outros".



A plataforma global Covax prevê entregar em todo o mundo 2,3 mil milhões de doses de vacinas em 2021, adiantou ainda Durão.



7h16 - Concertação Social



O Governo reúne-se esta quarta-feira com as confederações patronais e sindicais, no quadro da Concertação Social, tendo em vista discutir questões relacionadas com a pandemia.



O encontro foi convocado pelo Conselho Económico e Social (CES), a pedido do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.



Nesta reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, será feito o ponto de situação das medidas criadas para enfrentar a crise pandémica. Será ainda analisado o resultado do trabalho sobre formação profissional que tem vindo a ser feito ao nível de um grupo especializado, com vista a um acordo tripartido.



6h46 - Ponto de situação









O último caso foi detetado no domingo no Porto. No total, já foram identificados dez no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e seis no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. O primeiro destes casos surgiu em dezembro do ano passado.





Os testes falsos foram apresentados por cidadãos estrangeiros, mas também por portugueses. Vinham de países como França, Reino Unido, Áustria, Brasil, Senegal e Turquia.



Quem é detetado com um teste falso fica retido no aeroporto, é obrigado a fazer um teste e incorre num crime de falsificação de documento. O caso é depois reportado ao Ministério Público para ser investigado.



O infrator pode ter de pagar uma multa e incorre numa pena de até três anos de prisão.

O impacto económico da pandemia

As consequências de um ano de pandemia são visíveis a nível económico. Depois de um crescimento de 2,2 por cento em 2019, a pandemia fez com que a economia registasse uma queda histórica de 7,6 por cento em 2020.



A secretária de Estado do Turismo garante que o Governo poderá melhorar os apoios às empresas do sector.

Vacinação de pessoal escolar

A ministra da Saúde afirma que o Governo está a ponderar incluir professores e funcionários das escolas no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.



Em entrevista à SIC, Marta Temido sublinhou que as escolas podem ser equiparadas a um serviço essencial e que, por isso, o pessoal docente e não docente poderá ter uma vacinação diferenciada.



A governante afirma ainda que a hipótese está a ser ponderada em Portugal e noutros países.



Na mesma entrevista, Marta Temido confirmou que está a ser analisada a hipótese de o processo de desconfinamento começar pelo regresso às aulas presenciais dos alunos dos primeiros anos de ensino.

Balanço do processo

Segundo o mais recente relatório, 265.281 portugueses já têm a vacinação completa contra a Covid-19. Receberam a primeira dose 603.486 pessoas.



Até dia 28 de fevereiro, Portugal recebeu mais de um milhão de doses das vacinas. Foram administradas cerca de 933 mil.



É no grupo etário das pessoas com mais de 80 ano que o processo vai mais adiantado: 34 por cento já receberam a primeira dose e nove por cento têm a vacinação completa.

Ansiedade entre crianças e jovens

