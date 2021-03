Mais atualizações

Agradeço a todos a enorme mobilização que se verificou nesta fase de discussão pública em torno do PRR. É agora da nossa responsabilidade fazer a análise cuidada dos contributos recebidos e melhorar o documento até à sua versão final.#PRRPT pic.twitter.com/OYmOlFeveX — António Costa (@antoniocostapm) March 6, 2021

Sexta-feita foi o dia em que houve mais portugueses na rua desde o primeiro confinamento, no ano passado. Registou-se um indice de mobilidade de 83 por cento, um número idêntico ao que existia antes da pandemia.As contas são da consultora PSE, especialista em mobilidade.O mesmo estudo acrescenta que toda esta semana está a ser aquela em que os portugueses mais estão a sair de casa. E a distância que percorrem é cada vez maior, assim como o tempo que estão na rua.O Governo recebeu mais de 1600 propostas dos portugueses para o Plano de Recuperação e Resiliência. O número foi avançado pelo primeiro-ministro na rede social Twitter.António Costa referiu ainda que foram realizadas mais de 65 mil consultas.Costa diz que agora cabe ao Executivo a responsabilidade de fazer uma análise cuidada do que foi proposto, ver as melhores ideias e avaliar se têm cabimento no quadro regulamentar do plano.O chefe do Governo lembra que há três dimensões fundamentais neste plano: combater as vulnerabilidades, acelerar a transição climática e a transição digital.O Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, para aceder às verbas comunitárias, prevê 36 reformas e 77 investimentos, num total de quase 14 mil milhões de euros em subvenções.António Costa agradece mobilização dos portugueses para a discussão pública.Portugal espera receber, no segundo trimestre, 11 milhões de doses da vacina contra a Covid-19.O Governo quer vacinar mais para ter, no verão, 70 por cento da população com imunidade.O coordenador datem por objetivo administar diariamente entre 100 e 150 mil doses.O mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de sábado, reportou mais 26 mortes associadas à Covid-19 e 1007 casos confirmados de infeção.Desde o início da pandemia, Portugal já registou 809.412 infeções e 16.512 óbitos.Em internamento nas enfermarias estavam ontem 1416 pessoas, menos 167 do que na sexta-feira. É preciso recuar a 23 de outubro para encontrar um números semelhante (1418).Nos cuidados intensivos encontravam-se 363 pessoas, menos 20 do que no dia anterior, o valor mais baixo desde 7 de novembro, quando se registaram 366 internamentos nestas unidades.Pelo 34.º dia, o número de recuperados ultrapassou o número de novas infeções, com mais 1942, para um total de 730.601.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.581.034 mortes, resultantes de mais de 116 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Brasil somou 1555 mortes e 69.609 casos em 24 horas, segundo os dados mais recentes do Ministério brasileiro da Saúde.No total, o país de 212 milhões de habitantes já registou 10.938.836 casos e 264.325 mortes. A taxa de incidência da doença em território brasileiro é agora de 126 mortes e 5205 casos por 100 mil habitantes.O Presidente Jair Bolsonaro afirmou no sábado que há uma vacina a ser desenvolvida por cientistas do Brasil e que os resultados preliminares dos estudos serão apresentados ao Governo israelita por uma missão que viajou até Estado hebraico em busca de acordos de cooperação.