Futebol Internacional
Mundial 2026
Alemanha superioriza-se aos EUA
A Alemanha venceu os Estados Unidos por 2-1, em Chicago, no último teste antes do Mundial2026, com golos de Havertz e Sané, num encontro que serviu para ajustes finais das duas seleções antes do torneio.
No Soldier Field, a ‘mannschaft’ entrou melhor e adiantou‑se logo aos dois minutos, por intermédio de Kai Havertz.
Os norte‑americanos reagiram e chegaram ao empate aos 37 minutos, por Antonee Robinson.
Na segunda parte, a equipa de Julian Nagelsmann voltou a assumir o controlo e chegou ao golo decisivo aos 57 minutos, com Leroy Sané a finalizar, depois de uma combinação rápida com Havertz, que assinou assistência e golo no jogo.
O particular serviu de preparação para um Mundial que arranca na quinta‑feira e que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.
A Alemanha, tetracampeã mundial, procura recuperar o estatuto perdido após duas eliminações consecutivas na fase de grupos, no Rússia2018 e Qatar2022, e integra o Grupo E, com Equador, Costa do Marfim e o estreante Curaçau.
Já os Estados Unidos, orientados por Mauricio Pochettino, entram na competição como coanfitriões e foram sorteados para o Grupo D, juntamente com Turquia, Paraguai e Austrália.
A seleção norte‑americana participa pela 12.ª vez num Mundial e mantém como melhor resultado o terceiro lugar em 1930, na edição inaugural disputada no Uruguai, ambicionando agora melhorar a campanha de 2022, quando caiu nos oitavos de final frente aos Países Baixos.
Os norte‑americanos reagiram e chegaram ao empate aos 37 minutos, por Antonee Robinson.
Na segunda parte, a equipa de Julian Nagelsmann voltou a assumir o controlo e chegou ao golo decisivo aos 57 minutos, com Leroy Sané a finalizar, depois de uma combinação rápida com Havertz, que assinou assistência e golo no jogo.
O particular serviu de preparação para um Mundial que arranca na quinta‑feira e que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.
A Alemanha, tetracampeã mundial, procura recuperar o estatuto perdido após duas eliminações consecutivas na fase de grupos, no Rússia2018 e Qatar2022, e integra o Grupo E, com Equador, Costa do Marfim e o estreante Curaçau.
Já os Estados Unidos, orientados por Mauricio Pochettino, entram na competição como coanfitriões e foram sorteados para o Grupo D, juntamente com Turquia, Paraguai e Austrália.
A seleção norte‑americana participa pela 12.ª vez num Mundial e mantém como melhor resultado o terceiro lugar em 1930, na edição inaugural disputada no Uruguai, ambicionando agora melhorar a campanha de 2022, quando caiu nos oitavos de final frente aos Países Baixos.
(Com Lusa)