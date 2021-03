Mais atualizações

A conclusão é do primeiro estudo de larga escala à reinfeção com Covid-19 publicado na revista Lancet.Antena 1O estudo realizado na Dinamarca mostra que a maioria das pessoas fica protegida durante pelo menos seis meses, mas os mais idosos são mais vulneráveis a reinfeções.Parece haver um consenso na Assembleia da República para alterar o Código do Trabalho. Quase todos os partidos vão apresentar propostas para que os patrões passem a pagar o custo acrescido na conta da água e da eletricidade para quem trabalha a partir de casa.O Bloco de Esquerda avança já hoje.Antena 1Os restantes partidos na próxima semana. Mas todas as propostas vão no sentido de colocar as empresas a suportar o acréscimo de gastos para quem trabalha a partir de casa, na fatura da água, do aquecimento e da eletricidade.O futuro de milhões de doses da vacina da AstraZeneca está nas mãos dos peritos da Agência Europeia do Medicamento. É esperada para hoje, uma decisão final, sobre a segurança desta vacina contra a Covid-19.Ouvida pela Antena 1, a especialista Cristina Sampaio, que chegou a integrar o comité de medicamentos da agência europeia, classifica de prematura e precipitada, a decisão de suspender a administração da vacina da AstraZeneca, devido a episódios raros de trombose, em pessoas que receberam a vacina.A também professora de farmacologia clínica lamenta que Portugal e outros países tenham seguido este caminho.Esta especialista portuguesa, antiga membro do comité da Agência Europeia do Medicamento, acredita que hoje, a EMA deve dar luz verde à vacina da AstraZeneca, ao nível da segurança para os utentes.A vacina da Pfizer contra a Covid-19 é hoje administrada a seis profissionais de saúde da Praia, antecedendo o início da campanha de vacinação em Cabo Verde, na sexta-feira: um ano depois da chegada da pandemia ao arquipélago.