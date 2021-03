Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

8h00 - Cada vez mais líderes políticos reclamam fim das patentes das vacinas contra a Covid-19



Desde António Guterres, ao líder da Organização Mundial de Saúde, são vários os líderes políticos a repetir os apelos para que farmacêuticas como a Pfizer ou a AstraZeneca sejam obrigadas a ceder o conhecimento técnico a outras empresas, por forma a acelerar a produção de doses. No entanto, o levantamento das patentes das vacinas é um tema complexo e polémico.





7h45 - Portugal recebe mais de um milhão de testes rápidos



Portugal vai receber cerca de um milhão de testes rápidos de antigénio (TRAg) no âmbito de um acordo-quadro da União Europeia.





“Os 100 milhões de euros disponibilizados pela Comissão Europeia para a celebração deste acordo-quadro irão permitir a compra de mais de 20 milhões de testes, que serão distribuídos pelos vários países da UE, segundo o critério estabelecido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças”, adianta uma nota do Ministério da Saúde.





Um primeiro lote de cerca de 750 mil testes será distribuído faseadamente durante as próximas três semanas, de acordo com as necessidades e situação epidemiológica de cada uma das Administrações Regionais de Saúde.





Os 1.025.219 testes serão alocados à Reserva Estratégica Nacional e distribuídos pelas várias ARS.





7h30 - AstraZeneca baixa eficácia da vacina para 76% em estudo nos EUA







A farmacêutica AstraZeneca baixou, na quarta-feira, a eficácia da sua vacina contra a covid-19 de 79% para 76%, depois de um estudo atualizado dos Estados Unidos.







Os novos dados, muito semelhantes aos resultados originais, indicaram também 85% de eficácia contra casos sintomáticos de covid-19 entre pessoas com mais de 65 anos e 100% de eficácia contra casos graves da doença ou hospitalizações.



O estudo envolveu 32.449 voluntários nos Estados Unidos, no Chile e no Peru que receberam duas doses da vacina AstraZeneca ou um placebo.



"A análise principal é consistente com a análise intercalar publicada anteriormente e confirma que a vacina covid-19 é altamente eficaz em adultos, incluindo aqueles com 65 anos de idade ou mais", declarou o vice-presidente executivo da AstraZeneca, Mene Pangalos.



No mesmo comunicado, o responsável reiterou também que a empresa vai pedir às autoridades norte-americanas autorização de emergência para distribuir a vacina nos Estados Unidos.



Na segunda-feira, a AstraZeneca anunciou que a vacina tinha uma eficácia de 79%, o que a Casa Branca considerou encorajador.





7h00 - Apoios às empresas e famílias totalizam cerca de mil milhões de euros em janeiro e fevereiro



Em janeiro e fevereiro, a despesa total com medidas de apoio às empresas e às famílias ascendeu a cerca de 1091 milhões de euros. Um valor que equivale a um terço da despesa total feita em 2020 com apoios no âmbito do apoio à crise provocada pela pandemia.



Destes 1091 milhões de euros, 663 milhões são para o apoio às empresas e ao emprego. Este valor engloba 135 milhões de euros para o layoff simplificado e 116 milhões de euros para o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade.



Na despesa, 194 milhões de euros são para o apoio ao rendimento às famílias, 175 milhões de euros para a Saúde e 60 milhões de euros para a rubrica “outros apoios”.



Em antecipação à síntese de execução orçamental, que será publicada esta quinta-feira, o Ministério das Finanças revela ainda que, do lado da receita, as medidas de apoio equivaleram a 438,4 milhões de euros.



Neste ponto englobam-se as medidas de prorrogação de pagamento de impostos, suspensão de execuções fiscais e isenção da TSU – medidas que também apoiam a tesouraria das empresas e ajudam ao rendimento das famílias.



Em 24 horas, morreram mais 11 pessoas, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico. Registaram-se mais 575 casos.





O parlamento vai hoje debater e votar nova renovação do estado de emergência, até 15 de abril, proposta pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.As cinco anteriores renovações do estado de emergência foram autorizadas pela Assembleia da República com votos a favor de PS, PSD, CDS-PP e PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, a abstenção do BE e votos contra de PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.O Conselho de Ministros reúne-se também hoje. O executivo vai debater as medidas restritivas que decorrem do estado de emergência. Estão previstas declarações logo à tarde para explicar as medidas.Às 20h00, Marcelo Rebelo de Sousa irá falar ao país. Na anterior renovação do estado de emergência e altura do anúncio do plano de desconfinamento por parte do Governo, o Presidente da República não fez uma intervenção por estar já em Itália, para um encontro com o Papa.O Presidente admitiu na segunda-feira que será muito provável que este quadro legal se prolongue até maio."Havendo um plano de desconfinamento até maio quer dizer que há atividades confinadas parcialmente até maio. E, portanto, é muito provável que haja estado de emergência a acompanhar essa realidade, porque o estado de emergência legítima aquilo que, com maior ou menor extensão, são restrições na vida dos portugueses", justificou.O atual período de estado de emergência termina às 23h59 da próxima quarta-feira, 31 de março. Esta renovação terá efeitos entre as 00:00 de 01 de abril e as 23h59 de 15 de abril.O projeto de decreto enviado pelo chefe de Estado para o parlamento na quarta-feira mantém todas as normas que estão atualmente em vigor, com dois acrescentos sobre medidas de controlo de preços e tratamento de dados pessoais."Estando a situação a evoluir favoravelmente, fruto das medidas tomadas ao abrigo do estado de emergência, e em linha com o faseamento do plano de desconfinamento, impondo-se acautelar os passos a dar no futuro próximo, entende-se haver razões para manter o estado de emergência por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação", escreveu o Presidente da República na exposição de motivos do diploma.A Constituição dita que é o Presidente da República que deve decretar o estado de emergência, por um período máximo de 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, mas para isso tem de ouvir o Governo e de ter autorização do parlamento.A deslocação entre concelhos para a generalidade da população continua interdita nos fins de semana e na semana da Páscoa, entre 26 de março e 5 de abril, e o dever de recolhimento domiciliário vigora também até à Páscoa.A proibição de circulação entre concelhos em Portugal continental no próximo fim de semana e durante a semana da Páscoa foi antecipada para as 00h00 de sexta-feira, segundo uma declaração de retificação publicada em Diário da República.Ao abrigo do estado de emergência, que permite a suspensão do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias, o Governo impôs um dever geral de recolhimento domiciliário e o encerramento de um conjunto de atividades, desde 15 de janeiro e que estará sujeito a um plano de desconfinamento gradual, até 3 de maio.Estão internadas menos 31 pessoas.Nos cuidados intensivos estão menos 4 pessoas internadas, num total de 155. É o valor mais baixo desde 18 de outubro.Em Portugal, já morreram mais de 16 mil doentes com covid-19 e foram contabilizados até agora mais de 818 mil casos de infeção com o novo coronavírus que provoca esta doença, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).