Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h23 - Timor-Leste



O Governo timorense renovou a cerca sanitária aplicada aos municípios de Baucau e Viqueque, com confinamento obrigatório, até 2 de abril, data do final do atual período de estado de emergência.



7h14 - Presidente do Chile propõe adiamento de eleições



O Presidente chileno anunciou no domingo o adiamento para maio das eleições previstas para 10 e 11 de abril, devido ao aumento de casos de Covid-19, uma decisão que ainda tem de ser ratificada pelo Parlamento.



"Enviaremos ao Congresso um projeto de Reforma Constitucional para adiar, por cinco semanas, as eleições constituintes, presidentes de câmaras municipais, senadores e governadores. Se este projeto for aprovado, as eleições previstas para os dias 10 e 11 de abril serão realizadas em 15 e 16 de maio", anunciou Sebastián Piñera a partir do Palácio Moneda, sede do Governo chileno.



"A segunda volta da eleição de governadores, prevista para 9 de maio, será em 4 de julho", acrescentou.



O Presidente chileno enunciou duas razões para o adiamento: proteger a saúde dos chilenos, num período em que se registam recordes diários de contágios por Covid-19, e "a saúde da democracia".



7h00 - Venezuela disposta a trocar petróleo por vacinas



O Presidente venezuelano afirmou ontem que o país está disponível para trocar parte da produção petrolífera por vacinas contra a Covid-19.



As declarações de Nicolás Maduro surgem num momento em que se regista uma vaga de contágios e o Governo tem dificuldades em aceder a recursos financeiros milionários congelados no estrangeiro.



"A Venezuela tem os petroleiros, tem os clientes para comprar petróleo e dedicaria parte da sua produção para garantir todas as vacinas de que necessita", disse Maduro durante a avaliação semanal do combate à Covid-19.



6h41 - Ponto de situação



Oitenta por cento das pessoas com mais de 80 anos já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com dados obtidos pela RTP junto do Ministério da Saúde, a marca foi atingida no fim de semana.



Até ao momento, foram administradas mais de milhão e meio de vacinas. Quase 468 mil portugueses já têm a vacinação completa.