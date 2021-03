Mais atualizações

As moratórias privadas terminam esta quarta-feira. A partir de amanhã, as famílias vão ter de retomar o pagamento dos empréstimos.As moratórias privadas para o crédito à habitação abrangem 86 mil particulares. O valor médio dos créditos à habitação é de 38 mil euros.Do total de 294.700 devedores com moratória de crédito à habitação, 86 mil aderiram à moratória privada.A Deco avisa que quem não pode pagar os empréstimos deve contactar o banco de imediato, uma vez que, por lei, a instituição é obrigada a negociar.Por sua vez, O governador do Banco de Portugal afirma que as moratórias não podem estender-se de forma indiscriminada.Mário Centeno disse, no Parlamento, que prolongar essa suspensão de pagamento de créditos teria um efeito de ricochete nos bancos.O Governo não vai apresentar um orçamento retificativo para acomodar os diplomas sobre os apoios sociais que o Parlamento aprovou com maioria negativa e que foram promulgados pelo Presidente da República.Entrevistado no programa, da RTP3, o ministro das Finanças afirmou também que o Executivo ainda não decidiu se vai ou não enviar a legislação para o Tribunal Constitucional.João Leão sublinha que foi aberto um "precedente muito grave".O Infarmed aprovou um autoteste à Covid-19. O teste vai poder ser feito em casa, mas ainda não está à venda nas farmácias e parafarmácias.Arranca esta quarta-feira o programa de testes rápidos na cidade de Lisboa. Os testes à Covid-19 são gratuitos e realizam-se nas farmácias.Destinam-se aos moradores das dez freguesias com maior incidência de casos. Cada morador tem direito a realizar dois testes por mês.Em Portugal continental, foram já vacinados contra a Covid-19 todos os guardas prisionais. Nas ilhas, o processo ainda não está completo.A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, avançou que está agora a começar a segunda fase de vacinação no sistema prisional.Portugal registou o mais baixo número de mortes associadas à Covid-19 desde 6 de setembro. Segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de terça-feira, morreram mais duas pessoas, para um total de 16.845 desde o início da pandemia.Havia ontem 388 novos casos de infeção, que elevam o total para 821.104.Estavam internadas 584 pessoas, menos 39 relativamente à véspera. Nos cuidados intensivos, permaneciam 129, menos sete face ao anterior ao boletim.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.792.586 mortes, resultantes de mais de 127 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Os Estados Unidos estão a bater recordes de vacinação em massa. São perto de três milhões de doses por dia.Mas as autoridades de saúde estão já preocupadas com uma quarta vaga de Covid-19.