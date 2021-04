Mais atualizações

O Presidente pretende dedicar mais atenção ao Plano de Recuperação e Resiliência, noticia o Expresso. Na próxima segunda-feira, Marcelo recebe em Belém o governador do Banco de Portugal e António Costa Silva, responsável pelo plano.

Nos primeiro trimestre deste ano, a Linha SNS24 atendeu mais de 1,6 milhões de chamadas. É mais do dobro do verificado em igual período de 2020.No primeiro trimestre de 2020, que inclui o mês de março, quando a pandemia chegou a Portugal, foram atendidas cerca de 700 mil chamadas.Em declarações à agência Lusa, o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Goes Pinheiro, adianta que o número de chamadas no primeiro trimestre de 2021 para a Linha SNS24 ultrapassa "largamente todo o ano de 2019", durante o qual foram atendidas 1.485.000 chamadas.Em janeiro deste ano a SNS24 recebeu quase 1.100.000 chamadas e em março atendeu cerca de 180 mil.As autoridades italianas tornaram obrigatória a vacinação para os trabalhadores do sector da saúde. É uma medida que poderá causar controvérsia em território transalpino, onde o sentimento antivacinas tem vindo a ganhar corpo.A Johnson & Johnson confirma que um dos lotes da sua vacina contra a Covid-19 falhou nos padrões de segurança e não pode ser utilizado.A farmacêutica não especifica quantas doses se perderam e deixa por clarificar se este incidente terá impacto no seu calendário de remessas.O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Alemanha aumentou, desde quarta-feira, em 24.300, para um total de 2.833,173 acumulados desde o início da pandemia.Morreram mais 201 pessoas no mesmo período, para um total acumulado de 76.543 óbitos.A Venezuela registou ontem 1348 novos casos de infeção, o número mais elevado desde março de 2020, confirmou a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez."A Comissão Presidencial para a Prevenção e Controlo da Covid-19 informa que nas últimas 24 horas registaram-se 1348 novos contagiados no país (1337 casos comunitários e 11 importados)", escreveu Rodríguez no Twitter.De acordo com a vice-presidente, a região "com maior número de novos casos comunitários nas últimas 24 horas" é o Estado venezuelano de Miranda, vizinho da capital, com casos ativos em 16 municípios, seguindo-se a cidade de Caracas e o Estado de La Guaria, também vizinho da capital.Em 24 horas morreram 13 pessoas.O primeiro lote de 24 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chega a Timor-Leste na próxima segunda-feira, através de um voo fretado pela UNICEF.As vacinas vão ser levadas a Díli num voocontratado pela Unicef, que está a apoiar Timor-Leste no transporte, e que será operado pela My Indo Airlines, empresa de transporte de carga com sede em Jacarta.O Governo decidiu enviar para o Tribunal Constitucional os diplomas sobre os apoios sociais. O anúncio foi ontem feito pelo primeiro-ministro.O Executivo de António Costa considera que estas leis violam a Constituição e por isso devem ser analisados.Os diplomas em questão dizem respeito a um aumento de apoios sociais para trabalhadores independentes, pais em teletrabalho e profissionais de saúde.O primeiro-ministro afirma que, nos primeiros três meses do ano, os apoios sociais extraordinários pagos pela Segurança Social já representam o total do que foi gasto em 2020.O PSD acusa o Governo de colocar os portugueses no meio de uma querela entre Belém e São Bento.Já o PCP acusou o Executivo de abrir um conflito com os portugueses, enquanto o BE disse que António Costa está a dramatizar a situação porque há dinheiro para avançar com os apoios sociais.Marcelo Rebelo de Sousa afirma que quer saber se o Governo e a oposição querem levar a legislatura até ao fim.Em declarações ao, o Presidente da República refere que é muito importante que os partidos políticos criem condições conduzir o Plano de Recuperação e Resiliência sem sobressaltos, até 2023. Marcelo considera que isso implica garantir a aprovação dos próximos dois orçamentos do Estado.Relativamente aos diplomas que o Governo decidiu remeter ao Tribunal Constitucional, o Chefe de Estado considera que é o direito que serve a política e não a política que serve o direito.O Parlamento aprovou o prolongamento das moratórias bancárias por seis meses.Os social-democratas viabilizaram o diploma do PCP, mas querem que se limite ao período do estado de emergência e sempre com a concordância da Autoridade Bancária Europeia. O PS está contra e acusa o PSD de estar a ser hipócrita nesta matéria.O diploma segue para discussão na especialidade. Só será enviado ao Presidente da República se passar em votação final.As moratórias privadas para habitação recuaram 42 por cento entre junho e fevereiro.Desde outubro, houve um aumento no crédito à habitação de 242 milhões de euros na moratória pública e uma redução de 785 milhões de crédito na privada.Recorreram às moratórias privadas 294.700 pessoas - 86 mil dizem respeito ao crédito à habitação. O valor médio destes créditos ronda os 38 mil euros.O governador do Banco de Portugal afirna que uma possível extensão das moratórias "é reduzida", mas que esse trabalho não está fechado.Em entrevista à TVI, Mário Centeno diz que as consequências de uma moratória que não está enquadrada nas orientações da autoridade europeia para os bancos, tem alguns aspetos gravosos para os bancos e os próprios clientes.A probabilidade de haver uma extensão é reduzida, mas o governador diz que essa porta não está fechada.O Conselho de Finanças Públicas prevê que em 2022 a economia regresse aos níveis pré-pandemia. Aponta para um crescimento económico de 4,9 por cento, valor abaixo do estimado pelo Governo. Este ano deverá ficar nos 3,3 por cento.Em relação ao défice, a previsão é de 4,1 por cento, também menos do que nas previsões do Executivo.No desemprego, o Conselho de Finanças Públicas prevê uma subida para os 8,3 por cento este ano, com uma descida para os 7,3 em 2022.A Assembleia da República aprovou o projeto-lei do PSD que renova por 60 dias o uso obrigatório de máscara em espaços públicos.PS, PSD, CDS-PP, PAN e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues votaram a favor. BE, PCP, "Os Verdes" e a deputada Joacine Katar Moreira abstiveram-se e Chega e Iniciativa Liberal votaram contra.A medida, que está em vigor desde 28 de outubro, deveria terminar a 5 de abril, mas deverá agora estender-se até meados de junho.As coimas para quem não cumprir vão dos 100 aos 500 euros.O Governo deverá aprovar esta quinta-feira os próximos passos no processo de desconfinamento. O Conselho de Ministros irá definir o que acontecerá a partir de segunda-feira.À partida poderá haver um alívio das restrições, mas sempre dependente do evoluir da situação no país.Morreram mais três pessoas com Covid-19 em Portugal, reportou a Direção-Geral da Saúde no mais recente boletim epidemiológico, divulgado ao início da tarde de quarta-feira. Desde o início da pandemia, foram registadas 16.848 mortes associadas à doença causada pelo SARS-CoV-2.Havia ontem mais 618 casos de infeção, num total de mais de 821 mil.Nos hospitais estavam internadas 558 pessoas, menos 26 do que na véspera - 127 permaneciam nos cuidados intensivos.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.805.004 mortes, resultantes de mais de 128,1 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Enquanto França volta a fechar-se por quatro semanas, nos Estados Unidos um estudo concluiu que a vacina contra a Covid-19 da Pfizer é 100 por cento eficaz em adolescentes entre 12 e 15 anos.