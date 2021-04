Mais atualizações

A vacina da Jonhson & Johnson começa a ser administrada em Portugal durante esta semana. O arranque da inoculação estava marcado para hoje, mas a coordenação do plano de vacinação garantiu à RTP que vai ser feito até sexta-feira.O atraso pode estar relacionado com o parecer da comissão técnica de vacinação, que ainda não foi divulgado. Ainda assim, esta semana é esperada a chegada de mais 24 mil doses da vacina de dose única.Cento e quarenta e cinco mil portugueses já agendaram a vacinação através do portal do Ministério da Saúde. A partir desta segunda-feira, vão ser abertas mais vagas para o auto-agendamento.As autoridades de saúde lembram que a plataforma só está disponível para pessoas a partir dos 65 anos. Os mais novos, com doenças consideradas de risco, vão ser chamados pelos centros de saúde.A vacinação dos que se inscreveram através do portal arranca na próxima quarta-feira.Já foram administradas em Portugal mais de três milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. São, no total, 3.580.646.Mais de 21 por cento da população já tem pelo menos uma inoculação. Oito por cento já tomaram as duas doses.Arranca esta segunda-feira o programa de testagem em massa na Madeira. Todos os residentes do arquipélago com mais de 16 anos podem assim ser testados à Covid-19 de forma gratuita.O teste pode ser feito de 14 em 14 dias nas farmácias aderentes. O projeto mantém-se em vigor até 31 de dezembro.Morreram mais seis pessoas com Covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de domingo.Havia ontem registo de 478 novas infeções.O número de doentes internados subiu para 348 - mais seis em 24 horas. Nos cuidados intensivos mantinham-se os mesmo 98 doentes.Recuperaram da doença 308 pessoas e o país tem 24.792 casos ativos.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 3.100.659 mortes, resultantes de mais de 146,3 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A pandemia agrava-se na Índia, onde voltaram a ser batidos recordes de infeções e mortes por Covid-19.Mais de duas 2700 pessoas morreram de sábado para domingo. E quase mais 350 mil contraíram a doença.União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos vão ajudar o país com oxigénio e medicamentos.