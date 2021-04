Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h21 - Mais de 150 milhões de casos desde o início da pandemia



Desde que o SARS-CoV-2 foi identificado na China, em dezembro de 2019, foram reportadas 150.337.583 infeções, com quase seis milhões só na última semana, devido sobretudo à atual vaga na Índia, com 2,5 milhões de contágios em sete dias.



O número diário de casos aumentou para mais do dobro desde meados de fevereiro, depois de ter descido para 350 mil por dia entre outubro de 2020 e janeiro deste ano.



Atualmente, registam-se em média 821 mil casos diários.



7h15 - Ponto de situação



Portugal entra amanhã em situação de calamidade, que irá coincidir com a quarta fase do desconfinamento. Emtram ambos entram em vigor a partir das 0h00 de sábado.



A decisão foi ontem anunciada pelo primeiro-ministro e baseada nos némeros e nas consultas efetuadas nos ultimos dias com os especialistas.





Com o fim do estado de emergência, voltam a vigorar os direitos à greve ou à resistência. Podem, todavia, ser aplicadas medidas de restrição à circulação e permanência nas ruas.

Desconfinamento a diferentes velocidades





Há outros sete concelhos que recuperaram da má posição face à pandemia e que seguem agora a generalidade do continente na próxima fase: Rio Maior e Moura (que haviam recuado) e Alandroal, Albufeira, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela (estaganados).

Vinte e sete concelhos devem ficar em alerta, uma vez que registam uma taxa de incidência da Covid-19 superior a 120 casos por 100 mil habitantes - se tiverem uma segunda avaliação negativa podem ficar retidos ou recuar: Alijó, Alpiarça, Arganil, Batalha, Beja, Boticas, Cabeceiras de Baixo, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Coruche, Fafe, Figueiró dos Vinhos, Lagos, Lamego, Melgaço, Oliveira do Hospital, Paços de Ferreira, Penafiel, Peniche, Peso da Régua, Ponte da Barca, Póvoa do Lanhoso, Tábua, Tabuaço, Vidigueira e Vila Real de Santo António.

O que muda



Os cafés e restaurantes poderão ter até seis pessoas por mesa no interior e dez na esplanada. Deixam de ter horários diferentes ao fim de semana e passam a poder funcionar até às 22h30 também ao sábado e ao domingo.



As lojas e centros comerciais ficam abertos até às 21h00 durante a semana e até às 19h00 nos fins de semana.



Todas as modalidades desportivas poderão ser retomadas, mesmo em espaços fechados. Serão permitidas também as aulas de grupo e as atividades físicas em ginásios.



Os espetáculos culturais podem decorrer até às 22h30.



Reabrem ainda as fronteiras terrestres com Espanha.

O caso de Odemira

O Presidente da República já promulgou o regime de exceção para os trabalhadores de explorações agrícolas.



Em nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa adianta que promulgou o regime temporário de registo diário destes trabalhadores e do sector da construção



Esta medida de exceção foi anunciada pelo Governo tendo em conta o crescimento da epidemia na região de Odemira.

O quadro em Portugal

O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quinta-feira, reportou mais uma morte associada à Covid-19. O total acumulado é de 16.974



Foram também identificadas 470 novas infeções. O total, desde o início da pandemia, subiu para 836.303.



Estavam ontem internadas nas enfermarias 324 pessoas, menos oito do que na véspera. Oitenta e nove permaneciam em unidades de cuidados intensivos.

O quadro internacional

A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 3.152.646 mortes, resultantes de mais de 149,5 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.









A segunda vaga ainda não atingiu o pico, sendo esperados mais de 500 mil casos diários.

A pandemia continua a devastar a Índia.Hospitais lotados e muitas vezes sem oxigénio, corpos cremados a céu aberto - é este o cenário no país, com perto de 400 mil infetados diariamente.A segunda vaga ainda não atingiu o pico, sendo esperados mais de 500 mil casos diários.

Oito dos 278 concelhos de Portugal continental não avançam para a quarta fase do plano de desconfinamento a partir de sábado: Miranda do Douro, Paredes, Valongo, Aljezur, Resende, Carregal do Sal, Portimão e Odemira.