7h14 - Ponto de situação

Compra conjunta de vacinas



Governo atualizou mapa de risco

Plano específico para o Algarve

O quadro em Portugal

O quadro internacional

África

Está alcançado um acordo sobre a proposta da Comissão Europeia para a criação do Certificado Digital Covid-19. Vai permitir aos cidadãos europeus viajar por toda a União Europeia a partir de 1 de julho.O entendimento abre caminho para uma decisão final, já a 24 e 25 deste mês, no Conselho Europeu extraordinário em que a implementação do certificado verde é um dos principais pontos de agenda.Este livre-trânsito, que comprova a vacinação, testagem ou recuperação da Covid-19, é considerado um elemento fundamental para ajudar à recuperação económica da Europa.Os ministros da Saúde da União Europeia estão em sintonia tendo em vista a compra conjunta de vacinas contra a Covid-19 para os próximos dois anos.No encontro de quinta-feira, no âmbito da presidência portuguesa, foi também feito um ponto de situação sobre as novas variantes do coronavírus.A ministra da Saúde, Marta Temido, alerta que é preciso continuar a dar atenção aos riscos.Há dois concelhos que recuam no deconfinamento: Montalegre e, uma vez mais, Odemira.Arganil e Lamego não avançam e mantêm as restrições. Resende saiu da lista.Dos 278 concelhos, apenas quatro continuam com restrições.Restaurantes, cafés e pastelarias podem ter apenas quatro pessoas por mesa no interior e seis nas esplanadas. Continuam a ter de encerrar às 22h30 durante a semana e às 13h00 nos fins de semana e feriados.Há, no entanto, outros dez concelhos sob vigilancia atenta das autoridades: Albufeira, Castelo de Paiva, Fafe, Golegã, Lagoa, Oliveira do Hospital, Santa Comba Dão, Tavira, Vila do Bispo e Vila Nova de Paiva.O Algarve vai ter um plano de vacinação específico porque, argumentam as autoridades de saúde, é a região com mais jovens.E por isso está mais atrasada na vacinação.Em 24 horas, morreu mais uma pessoa vítima da Covid-19, segundo o boletim epidemiológico de quinta-feira. Houve registo de mais 451 casos de infeção.Estavam ontem internadas menos três pessoas, para um total de 208. Nos cuidados intensivos estavam mais duas pessoas, para um total de 58.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 3.419.488 mortes, resultantes de mais de 164,8 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A Organização Mundial da Saúde garante que as vacinas são eficazes para todas as variantes do coronavírus.Mas considera que devem ser evitadas as viagens internacionais.Em África, a mortalidade associada à Covid-19 é a mais alta do mundo.Um primeiro estudo a doentes graves na região abrangeu mais de 60 hospitais em dez países africanos. Muitos dos doentes internados morreram por falta de oxigénio.