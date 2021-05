Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h45 - Índia é o terceiro país a ultrapassar 300.000 mortes





A Índia registou 4.454 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, tornando-se no terceiro país a ultrapassar as 300.000 mortes desde o início da pandemia, depois dos Estados Unidos e do Brasil, segundo dados oficiais.







Segundo o Ministério da Saúde indiano, o total de mortes eleva-se agora a 303.720, com 50.000 óbitos registados em menos de duas semanas.







Depois dos Estados Unidos e do Brasil, o país é o terceiro do mundo com mais mortes provocadas por covid-19.





7h30 - Presidente do Brasil participou numa concentração com milhares de motards



No Rio de Janeiro, este domingo foi dia de apoio ao Presidente Bolsonaro. Sem máscara, nem distanciamento social, o presidente do Brasil participou numa concentração de motards, que reuniu milhares de pessoas, no Rio de Janeiro. A concentração foi convocada pelo próprio chefe de Estado, como uma manifestação de apoio a Bolsonaro. A reportagem é do correspondente da Antena 1, Pedro Sá Guerra.





Portugal atinge cinco milhões de vacinas administradas

Portugal ultrapassou no sábado os cinco milhões de vacinas administradas contra a covid-19, revelou a “task force” para a vacinação. O número abrange Portugal continental e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.







No caso específico de Portugal continental, espera-se que os cinco milhões de vacinas administradas sejam atingidos na segunda-feira ao final do dia ou na terça-feira.





"Se tudo correr bem, se as vacinas chegarem, tivermos as vacinas que pensamos ter disponibilizadas, no dia 08 de agosto teremos 70% da população com pelo menos uma dose", afirmou o vice-almirante Gouveia e Melo, em Leiria.

Início da vacinação para quem teve covid-19