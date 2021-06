Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações









11h38 - EasyJet perde 5% em bolsa após anúncio do Reino Unido



O presidente executivo da EasyJet é um dos maiores críticos da decisão britânica. lista verde.



11h22 - Mobilidade e alívio de medidas pode contrariar efeitos da vacinação



A experiência de países que abriram ao turismo poderá suportar a decisão britânica.



11h19 - Turismo do Porto e Norte pede abertura ao mercado dos EUA



O presidente do Turismo do Porto e Norte diz que a medida tomada pelo Governo Britânico é "uma brincadeira de mau gosto" que prejudica Portugal.



11h17 - Origem do SARS-CoV-2. Fauci volta à carga



O principal conselheiro da Casa Branca para a resposta à pandemia, Anthony Fauci, insta a China e libertar os registos médicos de trabalhadores do laboratório de virologia de Wuhan, a cidade chinesa identificada como o epicentro da Covid-19.



Os serviços secretos norte-americanos continuam a investigar informações sobre investigadores chineses de Wuhan que terão ficado gravemente doentes em 2019, um mês antes do anúncio dos primeiros casos de Covid-19.



11h09 - Quebra de casos ativos em Timor-Leste



Timor-Leste registou mais uma morte associada à Covid-19 nas últimas 24 horas. O número de casos ativos sofreu um recuo significativo, com quase duas vezes mais casos recuperados do que novas infeções.



As autoridades timorenses reportam 89 novos casos, dos quais 67 em Díli, nove em Covalima, oito em Baucau, quatro em Bobonaro e um em Viqueque.



11h00 - Vacinação. "Alguma desvantagem" nos Açores



O coordenador do Plano de Vacinação contra a Covid-19 reconhece que os Açores têm "alguma desvantagem" no processo, face ao continente. Quadro que está a ser corrigido.



"Nós fazemos uma distribuição percentualmente equitativa. No entanto, na primeira fase do processo de vacinação estávamos a vacinar pessoas acima dos 60 anos e, de facto, aconteceram algumas distorções, porque a distribuição etária da população no território nacional não é uniforme. Nós agora estamos a corrigir esta distribuição", afirmou o vice-almirante Gouveia e Melo, que se encontra em Ponta Delgada.



"Os Açores têm alguma desvantagem em termos percentuais relativamente ao continente, portanto nós estamos a fazer essa correção", acrescentou.



O responsável está nos Açores para acompanhar a equipa militar de nove elementos que se desloca à região para vacinar nas ilhas sem hospital a totalidade da população, com a primeira dose, até 20 de junho.



Das nove ilhas, três têm hospital: São Miguel, Terceira e Faial.



10h49 - Pesqueiras do Minho com mais dias para compensar pandemia



As pesqueiras do troço internacional do Rio Minho poderão laborar por mais cinco dias em 2022, tendo em vista compensar os prejuízos causados este ano pela paragem daquela atividade, adiantou o capitão do porto de Caminha, em declarações à Lusa.



10h44 - Meta para vacinação na Coreia do Sul



O Governo sul-coreano espera cumprir antecipadamente a meta da vacinação contra a Covid-19 traçada para a primeira metade do ano: 81 por cento das pessoas entre os 60 e os 74 anos aderiram ao processo.



A vacinação destas faixas etárias terá início já este mês.



O país asiático completou já a vacinação dos grupos classificados como prioritários: pessoal médico e outros trabalhadores na linha da frente do combate à pandemia e utentes de lares.



10h35 - Augusto Santos Silva no Jornal da Tarde



O ministro dos Negócios Estrangeiros vai estar na edição desta sexta-feira do Jornal da Tarde, a partir das 13h00.



A exclusão de Portugal da lista verde do Reino Unido estará no centro desta entrevista.



10h31 - Emigrantes no Reino Unido inconformados



É com revolta e incompreensão que a comunidade portuguesa no Reino Unido está a encarar a saída de Portugal da lista verde de destinos seguros.



10h18 - África com mais 255 mortes e 18.552 infetados O presidente executivo da EasyJet é um dos maiores críticos da decisão britânica.Com centenas de voos entre Inglaterra e Portugal, só no mês de junho, a companhia caiu 5% na bolsa de Londres após o anúncio da decisão da saída de Portugal daA experiência de países que abriram ao turismo poderá suportar a decisão britânica.Tiago Correia, especialista em saúde pública, explica que há motivos que justificam o que parece ser uma posição de excessiva prudência.O presidente do Turismo do Porto e Norte diz que a medida tomada pelo Governo Britânico é "uma brincadeira de mau gosto" que prejudica Portugal.Luís Pedro Martins pede ao Governo a abertura a ao mercado norte-americano.O principal conselheiro da Casa Branca para a resposta à pandemia, Anthony Fauci, insta a China e libertar os registos médicos de trabalhadores do laboratório de virologia de Wuhan, a cidade chinesa identificada como o epicentro da Covid-19.Os serviços secretos norte-americanos continuam a investigar informações sobre investigadores chineses de Wuhan que terão ficado gravemente doentes em 2019, um mês antes do anúncio dos primeiros casos de Covid-19.Timor-Leste registou mais uma morte associada à Covid-19 nas últimas 24 horas. O número de casos ativos sofreu um recuo significativo, com quase duas vezes mais casos recuperados do que novas infeções.As autoridades timorenses reportam 89 novos casos, dos quais 67 em Díli, nove em Covalima, oito em Baucau, quatro em Bobonaro e um em Viqueque.O coordenador do Plano de Vacinação contra a Covid-19 reconhece que os Açores têm "alguma desvantagem" no processo, face ao continente. Quadro que está a ser corrigido."Nós fazemos uma distribuição percentualmente equitativa. No entanto, na primeira fase do processo de vacinação estávamos a vacinar pessoas acima dos 60 anos e, de facto, aconteceram algumas distorções, porque a distribuição etária da população no território nacional não é uniforme. Nós agora estamos a corrigir esta distribuição", afirmou o vice-almirante Gouveia e Melo, que se encontra em Ponta Delgada."Os Açores têm alguma desvantagem em termos percentuais relativamente ao continente, portanto nós estamos a fazer essa correção", acrescentou.O responsável está nos Açores para acompanhar a equipa militar de nove elementos que se desloca à região para vacinar nas ilhas sem hospital a totalidade da população, com a primeira dose, até 20 de junho.Das nove ilhas, três têm hospital: São Miguel, Terceira e Faial.As pesqueiras do troço internacional do Rio Minho poderão laborar por mais cinco dias em 2022, tendo em vista compensar os prejuízos causados este ano pela paragem daquela atividade, adiantou o capitão do porto de Caminha, em declarações à Lusa.O Governo sul-coreano espera cumprir antecipadamente a meta da vacinação contra a Covid-19 traçada para a primeira metade do ano: 81 por cento das pessoas entre os 60 e os 74 anos aderiram ao processo.A vacinação destas faixas etárias terá início já este mês.O país asiático completou já a vacinação dos grupos classificados como prioritários: pessoal médico e outros trabalhadores na linha da frente do combate à pandemia e utentes de lares.O ministro dos Negócios Estrangeiros vai estar na edição desta sexta-feira do, a partir das 13h00.A exclusão de Portugal dado Reino Unido estará no centro desta entrevista.É com revolta e incompreensão que a comunidade portuguesa no Reino Unido está a encarar a saída de Portugal dade destinos seguros.O conselheiro das Comunidades Portuguesas em território britânico diz à Antena 1 que esta decisão do Governo de Boris Johnson está a deixar apreensivos os emigrantes, que assim não se podem deslocar a Portugal, por exemplo para férias, sem ter de cumprir um período de quarentena no regresso ao Reino Unido.





Nas últimas 24 horas, o continente africano registou mais 255 mortes, elevando o total de óbitos para 131.696 desde o início da pandemia.







Houve ainda registo de 18.552 novos casos de infeção de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana.







10h02 - Política de fronteiras em França



As autoridades francesas vão permitir que pessoas de outros países da União Europeia entrem no país com o certificado de vacinação a partir da próxima quarta-feira. E sem terem de apresentar o teste PCR negativo, como até agora.



A partir de 9 de junho, o fluxo de viajantes entre a França e o estrangeiro será reaberto ao abrigo de modalidades que variam de acordo com a situação de saúde dos países classificados por cor - verde, laranja e vermelho - e vacinação.



O Governo francês especificou que pessoas vacinadas de países fora da UE na lista "verde" ficam também isentas de teste. Nesta lista "verde" constam a Austrália, Coreia do Sul e Israel.



9h44 - Reino Unido defende decisão "cautelosa"



O ministro britânico da Habitação, Robert Jenrick, saiu esta manhã em defesa do que disse ser a "abordagem cautelosa" de remover Portugal da lista verde de viagens, remetendo o país para a lista amarela enquanto é avaliado o risco de uma mutação da variante Delta do coronavírus.



"Há em Portugal evidências crescentes de uma mutação adicional, que ficou conhecida como a variante do Nepal. E como ainda não sabemos se isso será um problema, é aconselhável adotar uma abordagem ultra-cautelosa, enquanto os nossos cientistas analisam os dados, veem quais são as suas características e, acima de tudo, se as nossas vacinas são eficazes", insistiu o governante, em



Portugal deixará a lista de países seguros para viajar na próxima terça-feira às 4h00. O país passa para a lista amarela para "salvaguardar a saúde pública contra variantes preocupantes" e proteger o programa de vacinação britânico, segundo Londres.



Os países na lista amarela estão sujeitos a restrições mais apertadas: quarentena de dez dias na chegada ao Reino Unido e dois testes PCR, no segundo e oitavo dia.



9h33 - Vacinas do Japão para o Nepal



O gabinete de comércio de Taiwan com os Estados Unidos saúda a inclusão da ilha como um dos destinatários com prioridade para as doações norte-americanas de vacinas.



Também o Japão já se declarou pronto a doar 1,24 milhões de doses da vacina da AstraZeneca a Taiwan.



9h16 - Mutação nepalesa. "É uma variante que nem sequer valorizávamos"



Em entrevista à RTP, o médico virologista Paulo Paixão explicou que a variante nepalesa do SARS-CoV-2, base da decisão britânica de retirar Portugal da lista de países seguros para viajar, terá de ser monitorizada. Mas "não há base científica", disse, que sustente a posição do Reino Unido.



9h01 - Mistura de vacinas em teste na Rússia



As autoridades sanitárias russas estão a supervisionar um ensaio que envolve a mistura de doses das vacinas Sputnik V e da AstraZeneca.



A agência Reuters noticia que, até ao momento, não foram reportados efeitos secundários adversos.



8h30 - Índia com 2713 mortes em 24 horas



A Índia reportou 2713 óbitos associados à Covid-19 e 132.364 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o país contabilizou 340.702 mortos e 28,6 milhões de infeções.



8h21 - Alemanha atualiza dados da pandemia



A Alemanha regista uma incidência acumulada de Covid-19 em sete dias aquém dos 30 novos casos por 100 mil habitantes, segundo os últimos números do Instituto Robert Koch.



A incidência em território alemão situa-se nos 28,7 casos, face aos 31,4 de quinta-feira e 40,0 de há uma semana. A última vez que a incidência na Alemanha esteve abaixo de 30 foi a 13 de outubro de 2020, com 29,6.



Foram registados 3165 contágios e 86 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas.



Na quinta-feira, mantinham-se internados nas unidades de cuidados intensivos 2036 doentes.



8h08 - Números da vacinação em Timor-Leste



Perto de 35 por cento dos adultos da capital timorense, ou 74.659 pessoas, já foram inoculadas com a primeira dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19.



Em declarações citadas pela agência Lusa, a porta-voz da comissão interministerial para o plano de vacinação timorense adiantou que, até quinta-feira, haviam sido vacinadas 87.230 pessoas. Desde o início de maio, a vacinação tem decorrido apenas em Díli.



7h41 - Brasil acima das 1600 mortes diárias



O Brasil reportou 1682 novas mortes associadas à Covid-19, totalizando quase 470 mil óbitos desde o início da pandemia.



Com os últimos dados, o Brasil atingiu um acumulado de 469.388 mortes.



De acordo com os dados das secretarias de saúde dos vários Estados, citados pela agência EFE, em 24 horas foram diagnosticados 83.391 casos positivos, elevando o número de infetados para 16,8 milhões, o terceiro mais elevado no mundo, depois de Estados Unidos e Índia.



7h33 - Maduro condena exclusão da Venezuela da doação de vacinas



O Presidente da Venezuela condenou a decisão dos Estados Unidos de excluir o país sul-americano da listagem de nações para as quais Washington vai doar vacinas contra a Covid-19.



"São uns miseráveis, odeiam-nos, mas a Venezuela vai ter as suas vacinas", disse Nicolás Maduro.



7h13 - Ponto de situação As autoridades francesas vão permitir que pessoas de outros países da União Europeia entrem no país com o certificado de vacinação a partir da próxima quarta-feira. E sem terem de apresentar o teste PCR negativo, como até agora.A partir de 9 de junho, o fluxo de viajantes entre a França e o estrangeiro será reaberto ao abrigo de modalidades que variam de acordo com a situação de saúde dos países classificados por cor - verde, laranja e vermelho - e vacinação.O Governo francês especificou que pessoas vacinadas de países fora da UE na lista "verde" ficam também isentas de teste. Nesta lista "verde" constam a Austrália, Coreia do Sul e Israel.O ministro britânico da Habitação, Robert Jenrick, saiu esta manhã em defesa do que disse ser a "abordagem cautelosa" de remover Portugal dade viagens, remetendo o país para aenquanto é avaliado o risco de uma mutação da variante Delta do coronavírus."Há em Portugal evidências crescentes de uma mutação adicional, que ficou conhecida como a variante do Nepal. E como ainda não sabemos se isso será um problema, é aconselhável adotar uma abordagem ultra-cautelosa, enquanto os nossos cientistas analisam os dados, veem quais são as suas características e, acima de tudo, se as nossas vacinas são eficazes", insistiu o governante, em declarações à BBC Portugal deixará a lista de países seguros para viajar na próxima terça-feira às 4h00. O país passa para apara "salvaguardar a saúde pública contra variantes preocupantes" e proteger o programa de vacinação britânico, segundo Londres.Os países naestão sujeitos a restrições mais apertadas: quarentena de dez dias na chegada ao Reino Unido e dois testes PCR, no segundo e oitavo dia.O gabinete de comércio de Taiwan com os Estados Unidos saúda a inclusão da ilha como um dos destinatários com prioridade para as doações norte-americanas de vacinas.Também o Japão já se declarou pronto a doar 1,24 milhões de doses da vacina da AstraZeneca a Taiwan.Em entrevista à RTP, o médico virologista Paulo Paixão explicou que a variante nepalesa do SARS-CoV-2, base da decisão britânica de retirar Portugal da lista de países seguros para viajar, terá de ser monitorizada. Mas "não há base científica", disse, que sustente a posição do Reino Unido."Isto é claramente um pretexto dos britânicos para não haver turismo. Eles não têm visitantes de fora. As outras pessoas é que têm medo de visitar o Reino Unido pelas variantes todas que têm. É ao contrário", afirmou o especialista.As autoridades sanitárias russas estão a supervisionar um ensaio que envolve a mistura de doses das vacinas Sputnik V e da AstraZeneca.A agência Reuters noticia que, até ao momento, não foram reportados efeitos secundários adversos.A Índia reportou 2713 óbitos associados à Covid-19 e 132.364 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o país contabilizou 340.702 mortos e 28,6 milhões de infeções.A Alemanha regista uma incidência acumulada de Covid-19 em sete dias aquém dos 30 novos casos por 100 mil habitantes, segundo os últimos números do Instituto Robert Koch.A incidência em território alemão situa-se nos 28,7 casos, face aos 31,4 de quinta-feira e 40,0 de há uma semana. A última vez que a incidência na Alemanha esteve abaixo de 30 foi a 13 de outubro de 2020, com 29,6.Foram registados 3165 contágios e 86 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas.Na quinta-feira, mantinham-se internados nas unidades de cuidados intensivos 2036 doentes.Perto de 35 por cento dos adultos da capital timorense, ou 74.659 pessoas, já foram inoculadas com a primeira dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19.Em declarações citadas pela agência Lusa, a porta-voz da comissão interministerial para o plano de vacinação timorense adiantou que, até quinta-feira, haviam sido vacinadas 87.230 pessoas. Desde o início de maio, a vacinação tem decorrido apenas em Díli.O Brasil reportou 1682 novas mortes associadas à Covid-19, totalizando quase 470 mil óbitos desde o início da pandemia.Com os últimos dados, o Brasil atingiu um acumulado de 469.388 mortes.De acordo com os dados das secretarias de saúde dos vários Estados, citados pela agência EFE, em 24 horas foram diagnosticados 83.391 casos positivos, elevando o número de infetados para 16,8 milhões, o terceiro mais elevado no mundo, depois de Estados Unidos e Índia.O Presidente da Venezuela condenou a decisão dos Estados Unidos de excluir o país sul-americano da listagem de nações para as quais Washington vai doar vacinas contra a Covid-19."São uns miseráveis, odeiam-nos, mas a Venezuela vai ter as suas vacinas", disse Nicolás Maduro.









O Governo britânico afirma que Portugal tem pelo menos 68 casos desta mutação. Contudo, o Instituto Ricardo Jorge garante que são apenas 12. De resto, em todo o mundo só haverá 90 casos.



O Executivo britânico alega também um aumento generalizado dos casos.



Já há reservas canceladas, sobretudo para o Algarve.



O Reino Unido fala de uma duplicação das taxas de infeção. O facto é que a taxa de incidência britânica é maior do que em Portugal.

Confederação do Turismo considera decisão desastrosa

Em comunicado, a estrutura afirma que a medida britânica prejudica toda a economia portuguesa.



A Confederação diz que o impacto nas reservas será gigantesco, em especial no Algarve, e recorda que as empresas reforçaram a oferta e os recursos humanos para corresponder à procura. Investimento que será perdido.



Henrique Barros defende atenção especial a imigrantes



O presidente do Conselho Nacional de Saúde defende uma campanha de testagem e de vacinação das comunidades de imigrantes na grande Lisboa. Jornal 2, Henrique Barros sustentou que é neste grupo que número de casos mais cresce.

O Reino Unido alega que Portugal saiu da lista de países seguros por causa de uma mutação nepalesa do SARS-CoV-2. Mas os números são contraditórios.O Governo britânico afirma que Portugal tem pelo menos 68 casos desta mutação. Contudo, o Instituto Ricardo Jorge garante que são apenas 12. De resto, em todo o mundo só haverá 90 casos.O Executivo britânico alega também um aumento generalizado dos casos.A medida entra em vigor na próxima semana e vai afetar o turismo. A partir de terça-feira, Portugal passa a integrar a lista dos paises para onde os britânicos devem viajar apenas por razões essenciais.Já há reservas canceladas, sobretudo para o Algarve.O Reino Unido fala de uma duplicação das taxas de infeção. O facto é que a taxa de incidência britânica é maior do que em Portugal.Em comunicado, a estrutura afirma que a medida britânica prejudica toda a economia portuguesa.A Confederação diz que o impacto nas reservas será gigantesco, em especial no Algarve, e recorda que as empresas reforçaram a oferta e os recursos humanos para corresponder à procura. Investimento que será perdido.Henrique Barros defende atenção especial a imigrantesO presidente do Conselho Nacional de Saúde defende uma campanha de testagem e de vacinação das comunidades de imigrantes na grande Lisboa.Entrevistado no, Henrique Barros sustentou que é neste grupo que número de casos mais cresce.