Um livro assinado por dois jornalistas do jornalrevela que Donald Trump chegou a sugerir o envio de norte-americanos regressados da Ásia com Covid-19 para a base de Guantánamo, em Cuba.Yasmeen Abutaleb e Damian Paletta escrevem que o ex-Presidente dos Estados Unidos sugeriu a ideia por duas ocasiões, em fevereiro de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde não tinha ainda declarado a pandemia e os casos conhecidos estavam concentrados no continente asiático."Não somos proprietários de alguma ilha? Porque não Guantánamo? Importamos bens, não vamos importar um vírus", terá afirmado o então Presidente norte-americano durante uma reunião na sala de crise da Casa Branca.Nas unidades de cuidados intensivos do país, há agora mais homens, jovens com fatores de risco e sem a vacinação completa. O perfil é adiantado à Antena 1 pelo presidente da Comissão de Resposta em Medicina Intensiva para a Covid-19.João Gouveia aponta a obesidade e a diabetes como os principais fatores de risco.O Presidente das Filipinas ameaçou prender quem se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19, numa altura em que o país combate o pior surto da doença desde o início da pandemia."Se não se quiser vacinar, farei com que o prendam e depois injeto-lhe a vacina nas nádegas", clamou Rodrigo Duterte, durante um discurso transmitido na segunda-feira pela televisão."Tu decides: toma a vacina ou ponho-te na prisão", ameaçou.A Índia reportou 42.640 infeções nas últimas 24 horas. É o valor mais baixo em 91 dias, confirmando-se assim a quebra da segunda vaga.o país somou ainda 1167 mortes associadas à Covid-19.O número de pessoas que recuperaram da doença - 81.839 - ultrapassou o número de novos casos pelo 40.º dia consecutivo.O total de casos ativos caiu para 662.521.Voltaram os surtos aos lares. Morreram já duas pessoas.Numa instituição de Mafra, 15 dos 21 utentes ficaram infetados com o novo coronavírus. Já tinham todos tomado as duas doses da vacina. Uma idosa morreu no domingo.No mesmo dia, em Faro, uma mulher de 92 anos morreu com Covid-19. Havia igualmente sido vacinada. O surto neste lar infetou 20 pessoas, entre idosos e funcionários.