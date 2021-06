Mais atualizações

7h05 - Ponto de situação

Merkel critica decisões portuguesas

Bruxelas negoceia compra de nova geração de vacinas

O Observatório Português dos Sistemas de Saúde critica a atuação do Governo no combate à pandemia.Num relatório agora divulgado, defende que é preciso uma governação mais sensível ao conhecimento e com aconselhamento científico "contínuo, transparente e independente de poderes".O Observatório critica ainda o modelo das reuniões no Infarmed. Acusa o Executivo de ter feito uma sintese própria e política de contributos individuais dos peritos.A chanceler alemã disse que a atual situação da pandemia em Portugal talvez pudesse ser ter sido evitada, numa aparente referência à decisão de deixar entrar turistas do Reino Unido, país onde a variante indiana estava já em crescimento.É um puxão de orelhas de Berlim para Lisboa, com escala em Bruxelas.Angela Merkel critica a abertura de Portugal ao turismo britânico que, na sua opinião, facilitou a dispersão da variante delta em território europeu.O Executivo comunitário comprou mais 150 milhões de doses da vacina da Moderna contra a Covid-19. A presidente da Comissão Europeia anunciou que Bruxelas está também a garantir contratos para adquirir a nova geração de vacinas.Trata-se de vacinas atualizadas para garantir eficácia em relação às novas estirpes do vírus SARS-CoV-2.