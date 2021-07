Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

07h49 - Gouveia e Melo mantém meta da imunidade de grupo no verão









O coordenador da task force acredita que o país vai alcançar a imunidade de grupo este verão, mesmo com a variante Delta a obrigar a um maior esforço por parte das autoridades.

Oitenta e três por cento das pessoas em Portugal com mais de 50 anos já estão vacinadas com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.O coordenador da task force acredita que o país vai alcançar a imunidade de grupo este verão, mesmo com a variante Delta a obrigar a um maior esforço por parte das autoridades.





7h38 - Corrupção e saúde no Brasil



O vice-presidente brasileiro afirmou que o "Ministério da Saúde sempre foi um lugar onde a corrupção andou", ao comentar as recentes denúncias de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19.



"O Ministério da Saúde sempre foi um lugar onde a corrupção andou lá dentro e não se consegue, da noite para o dia, desmanchar uma estrutura que se encontra lá dentro. Isso é uma responsabilidade dos gestores, que têm que estar atentos a isso o tempo todo. Também existe uma Controladoria-Geral que tem que estar atenta a determinadas movimentações", disse Hamilton Mourão.





Recorde-se que o Ministério Público do Distrito Federal, em Brasília, decidiu iniciar uma "investigação criminal" às suspeitas de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin pelo Governo de Jair Bolsonaro.



7h34 - Vacinação entre bombeiros



Três em quatro bombeiros têm a vacinação completa contra a Covid-19, adianta a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que readaptou este ano os planos e orientações operacionais para minimizar o risco de contágio.



7h12 - Ponto de situação





A partir desta quinta-feira, os testes rápidos de antigénio são comparticipados pelo Estado. Cada pessoa pode realizar até quatro testes por mês.



O valor máximo da comparticipação é de dez euros por teste: o valor máximo que as farmácias e laboratórios poderão cobrar ao Estado.





Na próxima semana, vai estar disponível no mercado um teste PCR que deteta a variante indiana. Mapa de risco sobre a mesa do Conselho de Ministros

Esta quinta-feira há reunião do Conselho de Ministros e mais concelhos devem recuar no desconfinamento, regressando ao fim de semana a horários de encerramento dos estabelecimentos às 15h30.



Concelhos como Amadora, Sintra, Cascais e Alcochete mantêm-se com mais de 240 casos por 100 mil habitantes pela segunda semana consecutiva.



O concelho do Porto tem mais de 120 casos por 100 mil habitantes pela segunda semana consecutiva e deve recuar a horários de fecho para as 22h30.

Costa em isolamento, Marcelo pede mais explicações









A Direção-Geral da Saúde já deu esclarecimentou à RTP. Refere que as pessoas vacinadas seguem os mesmo procedimentos das não vacinadas, em caso de contactos de risco.

Meta para a vacinação

O primeiro-ministro está em isolamento profilático porque teve um contacto de risco com um membro do gabinete.O Presidente da República diz que é urgente esclarecer estes casos, para que não fique a ideia de que vacina não serve para nada.A Direção-Geral da Saúde já deu esclarecimentou à RTP. Refere que as pessoas vacinadas seguem os mesmo procedimentos das não vacinadas, em caso de contactos de risco.A DGS adianta, no entanto, que o método poderá ser atualizado com base na evolução da evidência científica e da pandemia.

Certificado digital

Em Portugal, já têm o certificado digital mais de um milhão de pessoas. Entra hoje oficialmente em vigor o documento que deverá facilitar a circulação na União Europeia e em Portugal.



O comprovativo sanitário também permite o acesso a eventos culturais, desportivos e familiares.



Todas as pessoas vacinadas, com um teste negativo ou recuperadas da Covid-19 podem pedir o certificado na internet, na página do SNS24.

O quadro em Portugal





O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quarta-feira, reportou mais quatro mortes associadas à Covid-19 e 2362 novas infeções.Estavam ontem internadas mais 12 pessoas, para um total de 504. Nos cuidados intensivos, havia mais um doente, para um total de 120.