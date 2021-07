Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h08 - China administrou 12.9 milhões de vacinas a 5 de julho, para um total até agora 1318 milhões de doses





08h01 - Porto e Algarve. Projeções admitem mais contágios e internamentos









A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa está a acompanhar a evolução dos indicadores e a fazer projeções, indica Carlos Antunes.

O Algarve e o Porto são as zonas do país onde a pandemia pode evoluir de forma mais negativa nas próximas semanas. As duas regiões deverão atingir os números de contágios e internamentos da terceira vaga.A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa está a acompanhar a evolução dos indicadores e a fazer projeções, indica Carlos Antunes.





7h47 - "O vírus não fica sem fazer nada à semana"



O bastonário da Ordem dos Médicos defende que há medidas alternativas ao confinamento que devem ser empregues para travar a pandemia, como "regras mais restritas", uma fiscalização efetiva e uma nova matriz de risco.



"O Governo, porque estava a ter mais casos em Lisboa, tomou algumas medidas restritivas para a Grande Lisboa ao fim de semana", como proibir a circulação para dentro e fora da região, o fecho dos restaurantes mais cedo, "mas não serviu para conter a infeção porque a variante Delta já está espalhada pelo país", afirmou Miguel Guimarães, ouvido pela agência Lusa.



A variante Delta, assinalou o responsável, "está espalhada porque o vírus não fica sem fazer nada à semana, não tem dias e, portanto, esta visão das coisas é uma visão que não funciona".



"Se calhar nem precisaríamos de ter confinado Lisboa, temos que começar é a impor regras mais restritas através da educação das pessoas, para que cumpram as normas da Direção-Geral da Saúde", sustentou.



7h29 - Índia com 34.703 casos, número mais baixo em mais de 100 dias





A Índia reportou 34.703 novos casos de Covid-19 em 24 horas, o número mais baixo em quase quatro meses. O país registou ainda 553 mortes, número que também continua a cair.



O pico desta vaga em território indiano foi atingido em meados de maio, com mais de 400 mil novos casos por dia.



A taxa de positividade dos testes de diagnóstico permanece abaixo dos cinco por cento há 29 dias consecutivos e abaixo dos três por cento há 15, rondando atualmente os 2,4, segundo o Ministério indiano da Saúde.



7h20 - Quatro mil infetados diários. A estimativa do Governo



O Governo estima que o número de novos casos de infeção possa atingir os cerca de quatro mil diários nas próximas semanas, duplicando a tendência atual, alerta a ministra da Saúde.



“Temos estimativas que vão até meados de julho e que nos colocam já com um número de novos casos para lá dos quatro mil e com um número de internamentos para lá dos 800 e da utilização de cuidados de intensivos para lá dos 150”, afirmou na última noite Marta Temido, em entrevista à TVI.



De acordo com a ministra, o cenário para os próximos 15 dias será “garantido se nada se inverter”.



7h02 - Ponto de situação









O aumento da afluência aos centros de vacinação deve-se ao aceleramento do processo, com mais agendamentos e com a antecipação da segunda dose da vacina da AstraZeneca. Milhares de pessoas estão a esperar horas para serem vacinadas. Na segunda-feira, às 21h30, ainda havia quem aguardasse. E o cenário deverá manter-se nos próximos dias, para inocular o maior número de pessoas.Os casos de maior espera ocorreram em Lisboa, Odivelas, Vila Franca de Xira, Porto e Coimbra.O aumento da afluência aos centros de vacinação deve-se ao aceleramento do processo, com mais agendamentos e com a antecipação da segunda dose da vacina da AstraZeneca.

Autoagendamento

Os jovens com 27 anos de idade já podem fazer o autoagendamento da vacina.



Esta faixa etária já estava a ser vacinada, através do contacto dos centros de saúde.

Vacinação de menores divide especialistas

Os especialistas dividem-se quanto à urgência de começar a vacinar crianças entre os 12 e os 15 anos.

Alemanha retira Portugal da lista vermelha

A decisão foi anunciada ao início da noite de segunda-feira e é também válida para o Reino Unido e a Índia.



A entrada de portugueses por via aérea na Alemanha esteve interdita durante todo o dia, mesmo quando se tratava de escalas para outro país.



A TAP fez saber que estava a cumprir as determinações das autoridades alemãs. Agora a interdição de entrada de passageiros de Portugal foi levantada.

