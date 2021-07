Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h38 - Vacinação a partir dos 12 anos. Parecer em breve



A Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid-19 está a analisar a vacinação das faixas etárias acima dos 12 anos e deverá emitir parecer antes do arranque do ano letivo, adianta o coordenador da estrutura.



Em entrevista à agência Lusa, Válter Fonseca, coordenador do órgão consultivo da Direção-Geral da Saúde, afirmou que o parecer está a ser elaborado e "será naturalmente conhecido para que o planeamento da vacinação possa ser feito atempadamente", como tem sido feito desde o início da campanha.



"Será feito um parecer (...) de forma atempada e para proteger a saúde pública, nos timings mais adequados, também em função da evolução da cobertura vacinal da restante população, que continua a ser a nossa prioridade", acrescentou.



Mais de um milhão de portugueses não têm médico de família. Um estudo da Ordem dos Médicos revela que em setembro do ano passado já tinha sido assim. Antes disso, só em 2016.



A instituição considera que, na origem desta situação, poderá estar o facto de os médicos terem sido direcionados para o tratamento da Covid-19 e a vacinação.



Desde o início da pandemia, em março do ano passado, e até fevereiro deste ano houve menos consultas nos centros de saúde: menos 13,4 milhões, em comparação com o mesmo período entre 2019 e 2020.





A ministra da Saúde considera que o dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência deve ser utlizado para melhorar o SNS.

Três operações na campanha de vacinação

A campanha de vacinação está a envolver três operações em simultâneo.



Uma é a inoculação da segunda dose da vacina da AstraZeneca. Quem tomou a primeira dose até 16 de maio pode comparecer sem autoagendamento.



As autoridades pedem para as pessoas consultarem na internet quais os centros de vacinação que estão a administrar a segunda dose e a hora a que devem ir.



A segunda operação é a do autoagendamento. Todas as pessoas com 27 anos ou mais podem fazer as marcações na internet.



A terceira operação é a Casa Aberta. Não implica agendamento e envolve pessoas com 45 anos ou mais. No entanto, estas pessoas só devem comparecer nos centros de vacinação após as 19h00. O presidente do Conselho Nacional da Saúde, Henrique Barros, defende que os adolescentes devem ser vacinados até ao início do ano letivo.







O ritmo da campanha

Mais de metade da população portuguesa tem pelo menos uma dose de vacina e 36 por cento já tem a vacinação completa.



As maiores percentagens de vacinação completa pertencem ao Alentejo. Nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve, a vacinação está mais atrasada. As pessoas que receberam mais vacinas pertencem ao grupo etário dos maiores de 80 anos.





Na terça-feira houve quem esperasse cinco horas para receber a vacina. Foi assim em alguns locais. E na segunda-feira foi atingido um recorde diário de vacinações: 141.500.



A coordenação do programa nacional de vacinação faz um apelo. Pede aos utentes que cumpram o horário indicado definido pelos centros de vacinação ou no autoagendamento.

O quadro em Portugal

O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de terça-feira, reportou mais uma morte associada à Covid-19.



Em 24 horas houve registo de 2170 novos casos confirmados de infeção.



Estavam ontem internadas 613 pessoas. Nos cuidados intensivos mantinham-se 133.

O quadro internacional

A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 3.987.613 mortes, resultantes de mais de 184,1 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.