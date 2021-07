Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









8h55 - França desaconselha viagens a Portugal e Espanha e admite reforço de medidas



O secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus desaconselhou hoje as viagens a Portugal e Espanha, admitindo o reforço de medidas.



A situação nos países ibéricos é "particularmente preocupante", afirmou Clement Beaune, acrescentando que "nos próximos dias poderá haver um reforço das medidas" no âmbito das viagens.



Este conselho surge na sequência do aumento de casos, mais concretamente com a variante mais contagiosa Delta.



Em entrevista ao canal de televisão France 2, Clement Beaune disse ainda que para “aqueles que ainda não reservaram as suas férias, evitem” Portugal e Espanha, especialmente a região da Catalunha.



“É melhor ficar em França, ou ir para outros países", disse.











8h44 - Vacinação a partir dos 12 anos deve acontecer antes do início do ano letivo



A pediatra Teresa Nunes considera que a vacinação é uma ferramenta extraordinária em várias doenças. No Bom Dia Portugal defendeu que a vacinação a partir dos 12 anos "é útil" e "deve acontecer antes da abertura do novo ano letivo".

A pediatra Teresa Nunes considera que a vacinação é uma ferramenta extraordinária em várias doenças. No Bom Dia Portugal defendeu que a vacinação a partir dos 12 anos "é útil" e "deve acontecer antes da abertura do novo ano letivo".





8h35 - Ordem apela a contratação de enfermeiros para acelerar processo de vacinação



A Ordem dos Enfermeiros (OE) apelou hoje à contratação de mais enfermeiros para acelerar o processo de vacinação e para permitir a estes profissionais o gozo de férias sem prejuízo do serviço.



Em comunicado, a OE diz que até setembro mais de 3.000 enfermeiros deixarão escolas e manifesta-se preocupada com as campanhas de recrutamento de diversos países europeus.



“Esta é a hora de o Governo contratar. Até setembro, mais de 3.000 novos Enfermeiros deixarão as escolas para entrar no mercado de trabalho. Resta saber se entram em Portugal ou, mais uma vez, emigram. A opção não é só deles”, defende a bastonária, Ana Rita Cavaco, citada no comunicado.







8h15 - China deteta dois casos por contágio local



A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou hoje que detetou 17 novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo dois por contágio local, na província de Yunnan, no sul do país.



Este surto, na área de Ruili, na fronteira com o Myanmar, registou já mais de vinte casos nos três dias anteriores, interrompendo quase duas semanas sem infeções locais na China.



A cidade foi colocada sob quarentena de facto, com entradas e saídas interditas.







7h59 - Presidente do Comité Olímpico chega a Tóquio em dia de possíveis novas restrições



O Presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), chegou hoje a Tóquio, no dia em que o Japão debate possíveis novas restrições devido ao agravamento da pandemia, a duas semanas antes da esperada abertura das Olimpíadas.



Thomas Bach, cumprimentou os repórteres ao chegar ao hotel onde será mantido sob uma quarentena de três dias.



Aterrou em Tóquio no dia em que o Governo japonês debate uma nova emergência sanitária que pode reduzir ou banir completamente os espetadores dos Jogos.







7h40- Estado mais populoso do Brasil confirma ciruclação de variante Delta



O Governo de São Paulo, o estado mais populoso do Brasil e foco da pandemia no país, confirmou na quarta-feira que a variante Delta já circula na região entre pessoas que não viajaram para o exterior.



"Temos uma variante [Delta] que já é autóctone, ou seja, ela já está a circular no nosso meio em pessoas que não tiveram histórico de viagens ou que tiveram contacto com alguém que esteve, por exemplo, na Índia, e, dessa forma, temos que ter uma atenção especial", disse o secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, à imprensa.



Questionado sobre se há transmissão comunitária da estirpe Delta em São Paulo, o secretário afirmou: "Quando nós identificamos um paciente que testou positivo para a covid-19 sem nenhum histórico de viagem ou contacto com alguém que veio de alguma área em que aquela variante seja mais prevalente, claramente ele recebe a denominação de autóctone, comunitário".







7h25 - ONU assinala morte de quatro milhões e renova apelo para plano mundial de vacinação



O secretário-geral da ONU, António Guterres, assinalou as quatro milhões de mortes no mundo causadas pela pandemia de covid-19 com um apelo para a criação de uma 'task force' internacional que coordene um plano mundial de vacinação.



Esta declaração surge pouco depois do diretor geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus ter anunciado que o número de mortos devido à pandemia da covid-19 ultrapassou, na quarta-feira, a barreira dos quatro milhões, um número que o responsável disse ser "certamente uma estimativa inferior ao número real".







7h00 - Estudo chinês apura que anticorpos podem subsistir até 12 meses de infeção



Os anticorpos contra o coronavírus SARS-CoV-2 podem durar até 12 meses, em mais de 70% dos pacientes que superaram a doença, segundo um

Os anticorpos contra o coronavírus SARS-CoV-2 podem durar até 12 meses, em mais de 70% dos pacientes que superaram a doença, segundo um estudo publicado por pesquisadores chineses





A pesquisa também conclui que a vacinação pode "restringir efetivamente a propagação" do novo coronavírus, promovendo uma resposta imunológica semelhante à forma como o corpo gera anticorpos contra vírus vivos.







O estudo foi realizado por uma subsidiária da farmacêutica estatal Sinopharm - que produz duas das vacinas aprovadas pelo Governo chinês - e pelo Centro Nacional de Pesquisa para Medicina Translacional da Universidade Jiaotong, em Xangai, a "capital" económica da China.



Centro de Vacinação 'drive-thru' no Porto abre hoje

36% da população com vacinação completa

Autoagendamento para maiores de 25 anos

Lar com casos de covid entre vacinados

O Centro de vacinação 'drive-thru', instalado no Queimódromo, junto ao Parque da Cidade, entra em funcionamento esta quinta-feira, devendo permitir a inoculação de 2.000 pessoas por dia, de acordo com a Câmara do Porto.O equipamento, que vai permitir a inoculação de 2.000 pessoas por dia, estava pronto a utilizar deste fevereiro, mas a autorização do Governo e da 'task force' para a vacinação chegou apenas no final de junho e depois das notícias que davam contas de filas de espera de várias horas.A operacionalização da estrutura, destinada a inocular pessoas que fizeram o agendamento automático da vacina, ficará agora a cargo da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) em articulação com os parceiros, nomeadamente a Unilabs.À câmara caberá prestar todo o apoio que foi pedido, nomeadamente a cedência das instalações e o policiamento.A estrutura pretende diminuir a pressão no centro de vacinação no Regimento de Transmissões do Exército.Portugal tem neste momento 36% da população com a vacinação completa. 56% tem a vacinação iniciada.Na última semana a vacinação dos 27 aos 49 anos acelerou 10%, na primeira fase. Ou seja, há 45% das pessoas com o processo iniciado e 16% com a vacinação completa.Na faixa dos 50 aos 64 anos, o aumento foi maior na vacinação completa. Subiu 8 pontos para 59%, enquanto que 88% têm a vacinação iniciada.Os maiores de 25 anos já podem autoagendar a vacinação. O processo já está disponível no portal da Direcção Geral da Saúde.A vacinação está a acelerar face à rápida propagação da variante delta considerada mais transmissível e que já é a predominante no país.Exemplo desse esforço, foi o novo recorde diário, atingido terça-feira com mais de 154.600 vacinas administradas.De acordo com o último boletim epidemiológico, em 24 horas, morreram mais oito pessoas. Também em 24 horas, mas 3.285 novos casos. Mais de metade registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo.Estão internadas menos 10 pessoas para um total de 603. Nos cuidos intensivos estão 130 pessoas.Em Matosinhos, um lar tem vários casos de covid-19 em pessoas já vacinadas. São 27 utentes e 15 funcionários que têm a vacinação completa.Os infetados estão assintomáticos ou com sintomas ligeiros da doença por já terem a vacinação.Os idosos que testaram positivo foram separados dos restantes para reduzir o risco de contágio.