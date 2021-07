Mais atualizações





8h36 - Brasil soma mais 868 mortes e ultrapassa os 541 mil óbitos



O Brasil, um dos países do mundo mais atingidos pela pandemia, atingiu hoje os 541.266 óbitos atribuídos à covid-19, após somar mais 868 mortes nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Saúde.



Segundo os dados das autoridades de saúde brasileiras, o número de casos confirmados de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 subiu para 19.342.448, depois de terem sido registados mais 34.339 novos casos nas últimas 24 horas.



Nas últimas três semanas, o índice de contágio e o número de óbitos caíram substancialmente, embora a média destes indicadores permaneça elevada num país que é o segundo do mundo com mais mortes atribuídas à covid-19, atrás dos Estados Unidos.



Nos últimos sete dias, o número médio de mortes diárias foi de 1.196, enquanto a média de infeções rondou as 39 mil por dia, o nível mais baixo desde janeiro.







8h10 - Detetados primeiros casos entre atletas residentes na Aldeia Olímpica



A organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 anunciou hoje que foram detetados os dois primeiros casos de covid-19 entre os atletas residentes na Aldeia Olímpica, na capital do Japão.



A organização não identificou os atletas.



Desde a chegada das delegações, quatro atletas acusaram positivo para a covid-19, de acordo com a organização, que vai fornecer relatórios diários sobre os testes realizados em atletas, pessoal e funcionários acreditados para os Jogos.



O Comité Olímpico Internacional (COI) também confirmou que um dos seus membros, o sul-coreano Seung Min Ryu, foi testado positivo à chegada ao Japão.



Na terça-feira e na quarta-feira, os 102 membros do organismo devem reunir-se num palácio na capital japonesa para a assembleia geral da organização.



No sábado, os organizadores anunciaram o primeiro caso na aldeia, mas não se tratava de um atleta.



A capacidade da Aldeia Olímpica é de 17.000 pessoas.



Ponto da situação







Portugal registou entre sexta e sábado mais 3.677 infeções e cinco mortos. Há 3.677 novos casos de Covid-19 em Portugal e cinco vítimas mortais. Este sábado foram também reportados mais 331 casos ativos, 3.341 recuperados e 86 novos contactos em vigilância.



Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram contabilizados, nas últimas 24 horas, mais 1.581 infeções, na região Norte 1.182, no Algarve 407, no Centro 319 e no Alentejo 104.







No encerramento da cimeira da Comunidade de países Língua Portuguesa, CPLP, Portugal anunciou que irá vai triplicar oferta de vacinas aos PALOP e Timor-Leste, no combate à covid-19.





Na conferência de imprensa final após o encerramento da XIII Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP,em Luanda, António Costa recordou que Portugal se tinha comprometido a oferecer cinco ppor cento do total de vacinas, mas as contas mais recentes permitem disponibilizar quatro vezes mais.







Os Laboratórios no Aeroporto de Lisboa vão ter horário alargado para testes Covid-19 devido à greve da Groundforce e para garantir que todos os passageiros possam embarcar logo que possível com certificados válidos.







Investigadores britânicos e sul-africanos receiam que a variante Beta do vírus SARS-CoV-2 seja resistente à vacina das AstraZeneca. Na Alemanha, centenas de pessoas voltaram a manifestar-se pela recusa à vacinação contra a Covid-19.