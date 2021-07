Mais atualizações

As autoridades do Vietname decretaram o confinamento da capital, Hanói, por 15 dias, na sequência do aumento de casos de um surto com a variante Delta do coronavírus.A medida, que entra este sábado em vigor, proíbe as reuniões públicas de mais de duas pessoas.Apenas os serviços governamentais, hospitais e empresas consideradas essenciais poderão permanecer abertos.Na sexta-feira, Hanói registou 70 casos de Covid-19, o valor mais alto na cidade, num dia em que o país contabilizou um novo recorde de casos, com 7295 infeções.O México registou mais de 16 mil casos de Covid-19 pelo segundo dia consecutivo, o valor mais alto desde janeiro, quando o país estava em pleno pico da segunda vaga da pandemia.A braços com a terceira vaga há mais de um mês, devido sobretudo à variante Delta, o México registou 16.421 infeções e 325 mortes nas últimas 24 horas.Desde o início da pandemia, o país acumulou 237.954 óbitos e 2.726.160 casos confirmados.A taxa de infeção está a crescer em todas as idades. Mas há duas faixas etárias que se destacam: dos 20 aos 29 acima dos 80 anos.O aumento de casos nas pessoas mais idosas "pode vir a traduzir-se no aumento de internamentos e mortes nas próximas semanas".O último relatório de "monitorização das linhas vermelhas para a Covid-19" revela que há uma atividade epidémica de SARS-CoV-2 de elevada intensidade e de tendência crescente que está agora disseminada por todo o país.O Algarve regista o maior impacto com 968 casos por 100 mil habitantes. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 513, e a Região Norte, com 425 casos por 100 mil habitantes.Apesar desta tendência crescente, o índice de transmissibilidade (Rt) é agora de 1,07 a nível nacional, o que significa que desceu em todas as regiões.Noventa por cento da população portuguesa pode estar totalmente vacinada contra a Covid-19 no final de setembro.É esta a convicção do coordenador da, o vice-almirante Gouveia e Melo, apesar de Portugal estar a receber menos vacinas do que o previsto.Nos sectores público e privado da saúde, mais de 90 por cento dos 210 mil profissionais já estão vacinados contra a Covid-19.Nos lares e na rede de cuidados continuados, também já foram vacinados 220 mil funcionários, o que representa mais de 90 por cento.Portugal comprou mais 24 milhões de vacinas contra a Covid-19 para acautelar a eventual necessidade de uma terceira dose nos adultos.O Infarmed, emitiu, entretanto, um comunicado a referir que a informação disponível até à data não permite concluir sobre a necessidade de um reforço vacinal.Por enquanto, vigora o esquema vacinal aprovado na Autorização de Introdução no Mercado atribuída pela Agência Europeia de Medicamentos para cada vacina.Espanha também anunciou novos contratos para reforçar a imunização. E os Estados Unidos compraram mais vacinas, que podem ser administradas a crianças.O bastonário da Ordem dos Médicos acredita, por sua vez, que vai ser necessária uma terceira dose da vacina.###Sobre a possibilidade de vacinar as crianças, Miguel Guimarães diz estar preocupado com algumas posições fundamentalistas.###Questionado, em entrevista ao, sobre a possibilidade de vacinar as crianças contra a Covid-19, Miguel Guimarães diz estar preocupado com algumas posições fundamentalistas.