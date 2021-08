Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

9h27 - Recorde de infeções nas Filipinas



Nas Filipinas, registou-se nas últimas 24 horas o número mais elevado de infeções diárias desde o início da pandemia. Foram contabilizados mais 10.623 novos casos. Registaram-se ainda 247 mortes no país.







9h19 - Rússia regista 22.660 novos casos e 792 mortes



A Rússia registou mais 792 mortes e 22.660 novos casos nas últimas 24 horas, incluíndo 2.583 novos casos em Moscovo.







8h56 - Infecciologista considera prudente aguardar mais estudos para vacinar jovens entre os 12 e os 15 anos





O infeciologista António Silva Graça considera que é preciso mais estudos sobre as vantagens de vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos.



8h47 - CNN despede três funcionários que foram trabalhar sem estarem vacinados







Três funcionários da CNN foram despedidos por terem ido trabalhar sem terem recebido a vacina contra a covid-19, revelou o responsável máximo da rede de televisão numa declaração interna da empresa.





Numa mensagem, Jeff Zucker avisou sobre a política de "tolerância zero" da CNN sobre o regresso ao trabalho físico e que, só pode ser feito se os funcionários tiverem sido vacinados.



"Na semana passada, chegou ao nosso conhecimento que três funcionários estavam a entrar no escritório sem serem vacinados. Todos os três foram despedidos", disse Zucker na declaração.



O responsável explicou que, até agora, a CNN tinha confiado num "sistema de honra", pelo que não era obrigatório apresentar provas de ter recebido a vacina.







No entanto, Zucker lembrou que "tem de ser vacinado para ir para o escritório. E tem de ser vacinado quando trabalha no campo, com outros empregados, quer entre ou não no escritório".



Também relatou que é possível que nas próximas semanas, a apresentação de um cartão de vacinação se torne obrigatória.





8h31 - África do Sul. Estudo mostra elevada proteção da vacina J&J







Um estudo sul-africano mostra que a vacina Johnson & Johnson está a ter bons resultados no país , oferecendo proteção contra doenças graves e morte.





8h10 - China deteta 124 novos casos de Covid-19







A China anunciou ter identificado 124 novos casos de Covid-19, dos quais 80 por contágio local, a maioria na província de Jiangsu, no leste do país.





Jiangsu registou 61 infeções, parte de um surto inicialmente detetado na capital da província, Nanjing, e que se alastrou depois a outras regiões da China.







7h30 – Comunidades espanholas querem vacinação obrigatória para quem cuida de pessoas vulneráveis





Cinco comunidades espanholas vão defender a vacinação obrigatória contra a Covid-19, para trabalhadores que cuidem de pessoas vulneráveis.



Galiza, Andaluzia ou Múrcia, estão entre as comunidades autónomas que registaram, nas últimas semanas, um aumento de casos de contágio em lares de idosos.



O plano é obrigar os funcionários a levar a vacina.



Em Portugal, há, nesta altura, cerca de dois mil e cem funcionários de lares, ainda sem qualquer dose da vacina. É uma informação transmitida à edição desta manhã do Jornal de Notícias, por fonte da task-force de vacinação contra a Covid 19.





Portugal espera 1,2 milhões de doses adicionais de vacinas em agosto

Portugal já administrou mais de 12 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 e espera receber ainda este mês 1,2 milhões de doses adicionais que se juntam a 1,6 milhões de doses contratualizadas a fornecedores.



Já foram vacinadas mais de 6,8 milhões de pessoas, pelo menos com uma dose. “6,1 milhões têm o esquema vacinal completo", refere o Ministério da Saúde em nota.



O Ministério refere ainda que o país espera receber ao longo deste mês mais 1,2 milhões de doses de vacinas, que se juntam às já previstas.



PR quer jovens entre os 12 e 15 anos vacinados sem prescrição médica

O Presidente insiste na necessidade de vacinar jovens entre os 12 e os 15 anos no Continente e nos Açores.







O vice-almirante Gouveia e Melo revelou que as próximas quatro semanas serão de vacinação intensa e afirmou que será um "impulso final para vencer o vírus", mas mostrou-se irritado quando foi questionado sobre as baixas taxas de vacinação dos jovens.



O Presidente insiste na necessidade de vacinar jovens entre os 12 e os 15 anos no Continente e nos Açores.

O vice-almirante Gouveia e Melo revelou que as próximas quatro semanas serão de vacinação intensa e afirmou que será um "impulso final para vencer o vírus", mas mostrou-se irritado quando foi questionado sobre as baixas taxas de vacinação dos jovens.

Só 35 por cento dos jovens de 16 e 17 anos se agendaram até agora para tomar a vacina contra a covid-19. Marcelo Rebelo de Sousa quer que se siga o exemplo da Madeira e sublinhou que a decisão da Direção-Geral da Saúde teve por base questões de momento e não de princípio.