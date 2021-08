Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

9h01 - Juiz do estado norte-americano do Arkansas suspende proibição do uso de máscaras



Um juiz do Arkansas suspendeu temporariamente a lei de proibição estadual de ordem de máscara nas escolas, devido à discriminação entre ensino público e privado e para proteger os menores de 12 anos que ainda não foram vacinados.



O juiz do condado de Pulaski, Tim Fox, emitiu sexta-feira uma medida liminar contra a lei que o governador Asa Hutchinson assinou em abril que suspende a obrigatoriedade do uso de máscara por entidades governamentais.



A lei proibitiva estava a ser contestada por dois processos, incluindo um de um distrito escolar na zona este do Arkansas, onde mais de 900 funcionários e alunos estão a cumprir quarentena, devido a um surto de covid-19.



A lei “não pode ser aplicada de qualquer forma ou feitio”, disse Tim Fox, enquanto se aguarda uma nova ação judicial.



Já Asa Hutchinson disse que a mudança era necessária para proteger as crianças menores de 12 anos que não podem ser vacinadas, uma vez que os casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-COV-2 e os internamentos hospitalares dispararam no estado norte-americano.



Na quinta-feira, um painel da Câmara dos Representantes rejeitou duas medidas que poderiam permitir que alguns distritos escolares emitissem exigências de máscara.



Houve pedidos crescentes para suspender a proibição antes do início do ano letivo em todo o estado até ao final de agosto.



O distrito escolar de Marion, um dos que desafia a lei de proibição obrigatória, disse hoje que 949 funcionários e alunos foram colocados em quarentena desde o início das aulas, na semana passada, devido a um surto de covid-19. O distrito acrescentou que 54 alunos e 11 funcionários testaram positivo à doença.







8h45 - China deteta 107 novos casos



A China anunciou hoje ter identificado 107 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, 75 dos quais por contágio local.



Cinquenta e três dos casos locais foram encontrados na província oriental de Jiangsu, que tem lidado nos últimos dias com um surto que teve origem no aeroporto internacional da sua capital, Nanjing, mas que já se propagou a outras partes do país.



As restantes infeções locais ocorreram nas províncias de Hubei, Hunan e Henan, disseram as autoridades, que também anunciou a deteção de um caso suspeito não confirmado de infeção local na província oriental de Shandong.



Nos últimos dias, as autoridades chinesas aplicaram confinamentos seletivos e restrições de viagem para travar o surto, um dos piores desde o início da pandemia.



O número total de pacientes ativos na China continental é de 1.444, 39 dos quais em estado grave.



O país somou 93.605 casos e 4.636 mortos desde o início da pandemia.







8h23 - EUA alcançam média de 100 mil casos por dia



Os Estados Unidos registam atualmente uma média de 100 mil novos casos de covid-19 por dia, um número que já não se observava desde o surto do inverno, noticia hoje a agência Associated Press (AP).



No final de junho, os EUA tinham uma média de 11.000 casos por dia, mas hoje a média está nos 107.143.



O país demorou nove meses a ultrapassar pela primeira vez a barreira dos 100 mil casos de covid-19 em média, em novembro.



O surto do inverno alcançou um pico no início de janeiro, com cerca de 250.000 casos de média.



O número médio de infeções foi depois diminuindo e atingiu o mínimo em junho, mas em seis semanas já voltou a ultrapassar os 100 mil casos, apesar de mais de 70% da população adulta dos EUA já estar vacinada.



Também o número médio de mortes tem vindo a aumentar, tendo passado de 270 mortes diárias há duas semanas para 500 na sexta-feira, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.



Segundo a AP, o vírus está a disseminar-se mais depressa entre populações não vacinadas, especialmente no sul do país, onde os hospitais estão a ficar lotados.



As autoridades de saúde temem que o número de casos continue a aumentar se não houver mais norte-americanos a aderir à vacinação.



"Os nossos modelos mostram que, se não [vacinarmos as pessoas], podemos ter várias centenas de milhares de casos por dia, tal como aconteceu no surto de janeiro", disse esta semana à CNN a diretora dos Centros para o Controlo e Prevenção de Doenças, Rochelle Walensky.







8h08 - O número de mortes por Covid-19 poderá aumentar nos próximos dias



É o que prevê a Direção Geral de Saúde no relatório sobre a monitorização das linhas vermelhas.



Este aumento de óbitos está relacionado com o aumento de novas infeções no grupo acima dos 80 anos.



A maior parte dos casos de Covid-19 internados em Cuidados intensivos tem entre 60 e 79 anos.



Já o número de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos regista uma tendência estável, mas a descer,com redução de cinco pontos percentuais em relação à semana passada.









Setenta por cento da população portuguesa já tem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esta era a meta inicialmente definida para a imunidade de grupo, mas foi entretanto revista por causa do surgimento de novas variantes.Com a vacinação completa já estão quase 61 por cento da população nacional.





A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.424 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o balanço mais recente da AFP com base em dados oficiais.