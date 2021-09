Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

09h40 - África com mais 836 mortes e 28.010 infetados nas últimas 24 horas





09h34 - Rússia com mais 18.856 casos e 799 mortes





09h14 - Comissão Europeia e AstraZeneca chegam a acordo



A Comissão Europeia e a AstraZeneca chegaram a acordo em relação à entrega de vacinas que estavam em falta.



Com este acordo termina também o processo em curso no tribunal.





09h06 - Pandemia provocou problemas graves de saúde mental





08h30 - Mais 764 mortes e 26.280 casos no Brasil nas últimas 24 horas



O Brasil registou 764 mortes devido à covid-19 e 26.280 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro no seu último boletim epidemiológico.



Os números de hoje elevam o total para 581.914 óbitos e 20.830.495 diagnósticos positivos da doença desde a chegada da pandemia ao Brasil, em fevereiro de 2020.



A média móvel de mortes diárias provocadas pela covid-19 no Brasil caiu pelo 11º dia consecutivo, atingindo hoje 621,3.





8h00 - China administrou um total de 2.085 milhões de doses de vacinas







A China administrou cerca de 8.2 mil milhões de doses de vacinas COVID-19 em 2 de setembro, elevando o número total de doses administradas para 2.085 mil milhões, segundo dados da Comissão Nacional de Saúde, desta sexta-feira Governo e parceiros sociais retomam concertação com medidas covid na agenda



O Governo e os parceiros sociais retomam hoje as reuniões de concertação social com a discussão da proposta de Agenda do Trabalho Digno.







A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, participa no encontro, acompanhada do secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita e do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.





Da ordem de trabalhos consta a discussão das propostas relativas à Agenda do Trabalho Digno e o ponto de situação sobre as medidas relativas à covid-19.A agenda do trabalho digno dá prioridade ao combate à precariedade laboral e defende a conciliação da vida familiar e profissional.A Itália pode tornar a vacina contra a covid-19 obrigatória para todos os que tenham idade elegível para tal e planeia começar a administrar uma dose de reforço no final deste mês às pessoas mais vulneráveis. São medidas que foram avançadas pelo primeiro-ministro Mário Draghi.Doze milhões de crianças francesas já começaram as aulas depois das férias de verão. Voltaram a usar máscaras e receberam, dos diretores escolares e do presidente Emmanuel Macron a mensagem de que deveriam receber a vacina contra a covid-19.