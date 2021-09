Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

9h00 - Nova Zelândia repensa reabertura de fronteiras









Os planos da Nova Zelândia para reabrir as fronteiras no início do próximo ano poderão passar por uma reformulação completa, revelou o Governo. O país está a tentar conter um surto da variante Delta , altamente infeciosa.





8h40 - Suécia flexibiliza medidas





A Suécia vai avançar com a flexibilização das restrições no final deste mês, removendo a maioria das restrições e limites em locais públicos, como restaurantes, teatros e estádios.





8h10 – Terceira dose da vacina em Espanha para sistemas imunitários comprometidos



O regulador de saúde da Espanha aprovou uma terceira dose de vacinas para pessoas com sistema imunológico gravemente comprometido, que provavelmente têm proteção mais fraca pelos esquemas convencionais de inoculação de duas doses.





7h45 - Covid-19 teve "impacto devastador" na luta contra a SIDA, a tuberculose e a malária



A covid-19 teve um "impacto devastador" na luta contra a SIDA, a malária e a tuberculose, que sofreu um retrocesso sem precedentes, salientou o Fundo Global, no relatório anual divulgado na quarta-feira.



Pela primeira vez desde a sua criação, em 2002, o Fundo Global de Luta Contra a SIDA, Tuberculose e Malária relata recuos, como a redução significativa dos serviços de despistagem e de prevenção do Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) junto de populações fundamentais e vulneráveis e uma queda acentuada no número de pessoas testadas e tratadas contra a tuberculose, com um especial impacto nos programas de combate à tuberculose resistente à medicação.



Os números de 2020 "confirmam o que temíamos quando apareceu a covid-19", disse o diretor executivo do Fundo Global, Peter Sands, citado no relatório.



"O impacto da covid-19 tem sido devastador. Pela primeira vez na nossa história, os nossos indicadores-chave estão a retroceder", acrescentou.





7h30 - China soma 19 novos casos, todos oriundos do exterior



A China anunciou hoje que foram diagnosticados 19 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior, depois de o país ter conseguido suprimir surtos recentes em diferentes regiões.



Os casos "importados" foram detetados no município de Xangai (leste) e nas províncias de Yunnan (sul) e Guangdong (sudeste), disse a Comissão de Saúde da China.



A mesma fonte apontou que, até à 00:00 de hoje (17:00 de terça-feira em Lisboa), o número total de infetados ativos no país asiático se fixou em 795, entre os quais oito em estado grave.

Desde o início da pandemia, 95.083 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4.636 doentes.