8h00 - Guiné-Bissau com três novos casos de infeção e nenhuma morte nas últimas 72 horas



A Guiné-Bissau registou hoje mais três novos casos de infeção, mas nenhuma morte por covid-19 nas últimas 72 horas, revelou o Alto Comissariado contra a doença no seu boletim de evolução da pandemia no país.



Dos 222 testes realizados, três revelaram-se positivos, todos do sexo masculino, indica o boletim epidemiológico que acrescenta que nove pessoas que tinham contraído covid-19 foram dadas como recuperadas.





7h30 - Transferir 100 milhões de vacinas para países mais pobres





O ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown disse que uma cimeira de vacinas, patrocinada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, deve apresentar um plano esta semana para transferir 100 milhões de vacinas armazenadas para países mais pobres antes que atinjam seu prazo de validade.