12h11 - Vão ser realizados cerca de 7 mil testes por dia na região de Lisboa e Vale do Tejo

A ministra da Saúde, Marta Temido, esteve reunida este domingo com autarcas de região de Lisboa e Vale do Tejo para delinear estratégias de contenção, em concreto com responsáveis da Amadora.



À saída, a ministra prometeu uma estratégia ainda mais forte de testagem e a realização de rastreios em população que pode estar infetada.

Marta Temido disse que vão ser realizados cerca de sete mil testes por dia na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas se for necessário a ajuda será articulada com outras regiões.



11h31 - Associação Zero alerta para aumento da poluição

A associação ambientalista Zero assinala que a segunda fase de desconfinamento levou a um aumento da poluição do ar.



Em concreto houve um incremento em 86% da concentração de dióxido de azoto na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

A estação na Avenida da Liberdade registou um aumento da concentração média de dióxido de azoto (um indicador da poluição do ar) de 86% entre a primeira e a segunda fase de desconfinamento, alertou a associação Zero, em comunicado.



Recorrendo às concentrações de dióxido de azoto medidas nas estações de monitorização da qualidade do ar em Lisboa e no Porto, a associação ambientalista nota ainda que, em Lisboa, foram também registados aumentos de 6% nos Olivais e 48% em Entrecampos.



10h53 - África ultrapassa a barreira das 4.000 mortes

O continente africano ultrapassou nas últimas 24 horas a barreira dos 4.000 mortos devido à Covid-19, contabilizando 4.069 óbitos, num total de 141.535 infetados.



De acordo com os dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana houve registo de 59.212 casos recuperados, mais 2.796 que no dia anterior.



10h20 - Alemanha regista total de 8.500 vítimas mortais



A Alemanha regista 181.482 casos diagnosticados de Covid-19 e 8.500 vítimas mortais, verificando-se uma desaceleração do aparecimento de novos casos, 286 nas últimas 24 horas.



De acordo com o Instituto Robert Koch houve um aumento de 11 óbitos em relação ao dia anterior. Existem agora cerca de 165.200 casos considerados curados, uma subida de aproximadamente 400.



10h09 - Mais de oito mil casos na Índia num só dia



A Índia registou mais de oito mil novos casos de Covid-19 num único dia, um novo recorde desde o início da pandemia no país.



O número de casos confirmados de Covid-19 na Índia subiu para 182.143, registando-se 5.164 mortes, incluindo 193 nas últimas 24 horas.



9h51 - Ministra da Saúde reúne-se com autarcas e especialistas

A Ministra da Saúde está esta manhã de domingo no concelho da Amadora, em Lisboa, para uma reunião com as várias entidades municipais, Segurança Social e saúde pública.



Este é o primeiro de uma série de encontros com os autarcas da região para controlar o surto de Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo.À chegada ao local, em declarações exclusivas à RTP, Marta Temido referiu que o objetivo é quebrar as cadeias de transmissão nos concelhos mais afetados.A ministra espera que estas reuniões possam ajudar a obter "números mais positivos" nos próximos dias nesta zona do país onde está a ser mais difícil conter a doença.

Na conferência de imprensa de sábado, a ministra da Saúde tinha referido que decorrem nos próximos dias várias reuniões com agentes e autoridades locais de Lisboa e Vale do Tejo de forma a delinear uma ação pedagógica para garantir o cumprimento das regras.



9h29 - Dois casos nas China nas últimas 24 horas

A China diagnosticou dois casos importados nas últimas 24 horas. A Comissão de Saúde da China indicou que os novos casos, oriundos do exterior, foram detetados na província de Shandong, no nordeste do país.

O número de pessoas infetadas ativas fixou-se em 63, incluindo três em estado considerado grave.



9h11 - Brasil torna-se no quarto país com mais óbitos



O Brasil contabilizou 956 mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas e ultrapassou a França, tornando-se no quarto país do mundo com maior número de óbitos. Está agora apenas atrás da Itália, Reino Unido e Estados Unidos da América em relação no número de mortes.



Os números foram atualizados na noite de hoje pelo Ministério brasileiro da Saúde, que acrescentou que o país totaliza agora 28.834 vítimas mortais, sendo que está ainda a ser investigada a eventual relação de 3.862 mortes com a doença.



O Brasil registou também 33.274 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número diário recorde no país, totalizando 498.440 pessoas diagnosticadas desde o início da pandemia.



8h00 - EUA com 960 mortos nas últimas 24 horas

Os Estados Unidos registaram mais 960 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para mais de 103 mil o total de óbitos no país desde o início da epidemia.



As autoridades sanitárias norte-americanas contabilizaram 1.769.776 casos da doença.



Situação em Portugal

Apesar da situação em Lisboa, António Costa sinalizou que a o crescimento da pandemia "está essencialmente estabilizado" e "significativamente afastado daquilo que era o risco de crescimento exponencial que se previa no início desta crise".





No sábado, na conferência de imprensa, a ministra da Saúde destacou que a pressão da Covid-19 sobre o internamento do SNS continua a cair. Há 514 doentes internados no SNS (menos 13 que ontem), dos quais 63 em unidade de cuidados intensivos (menos três).



Sobre a evolução do RT, ou seja, a média de transmissão da doença para outros ao longo do tempo, os dados mais recentes apontam para valores de 1,02 entre 23 e 27 de maio. A nível regional, no norte o RT é de 0,93, no Centro é de 0,98 e em Lisboa e Vale do Tejo é de 1,5.







Na generalidade há uma tendência decrescente em todo o país com exceção para Lisboa, há crescimento de novos casos na Área Metropolitana, com destaque para os concelhos de Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra.



Os últimos dados da Direção-Geral da Saúde referem um aumento do número de mortos, nas últimas 24 horas, em 13. Os casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus aumentaram em 257.Dos novos casos de infeção, 231 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Na sexta-feira, o primeiro-ministro anunciou medidas da nova fase de desconfinamento com regras mais apertadas para Lisboa: não são permitidos ajuntamentos com mais de 10 pessoas e os centros comerciais, para já, não abrem.António Costa considerou que a avaliação do conjunto das medidas do desconfinamento "é positiva para a generalidade do país", mas reconhece que há "motivo de preocupação" em relação a Lisboa."Na avaliação do Governo, estão, a nível nacional, reunidas as condições para podermos avançar na concretização das medidas de confinamento que tínhamos previsto para o final de maio, princípio de junho", afirmou o chefe de Governo.De acordo com o primeiro-ministro, "tal como era previsível" quando Portugal começou o desconfinamento, "houve um pequeno aumento do risco de transmissão, mas ele tem-se mantido essencialmente estável ao longo deste período".