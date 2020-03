Covid-19. A situação do novo coronavírus no país e no mundo ao minuto

Rafael Marchante - Reuters

Acompanhamos aqui ao minuto todos os desenvolvimentos sobre a propagação do novo coronavírus em território português e à escala internacional.

11h56 - Covid-19 domina debate nas entre Biden e Sanders nas primárias democratas









Já Bernie Sanders admite que o país, sem serviço nacional de saúde, não tem capacidade para responder à crise.

11h50 - Covid-19 já matou mais de 6.500 pessoas





Desde dezembro já foram infetadas cerca de 168.250 pessoas com o novo coronavírus. O balanço, realizado hoje de manhã, é da Agência France-Press (AFP), que indica que o número de mortes subiu para 6.501.



A AFP refere que, no total, foram registados em 142 países e territórios mais de 168.250 casos confirmados.







Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 1.809 mortes em 24.747 casos, Irão com 724 mortes (13.983 casos), Espanha com 288 mortes (7.753 casos) e França com 127 mortes (5.423 casos).



Desde domingo, o Bahrein, a Hungria, a Guatemala e o Luxemburgo anunciaram as primeiras mortes ligadas ao vírus. Já Trinidad e Tobago (Caraíbas) anunciou o diagnóstico dos primeiros casos.











11h45 - Movimento defende uso de antigo Hospital de Lorvão para combate à pandemia







O Movimento + Saúde para o Hospital de Lorvão (M+SHL) divulgou hoje que quer que esta antiga unidade de saúde mental, no concelho de Penacova, seja usada no combate à atual pandemia de Covid-19.



"Em Lorvão, não é necessário montar tendas! Em Lorvão, já temos um hospital vazio à espera que lhe dêem uso. E depois do COVID-19 pode continuar como unidade de cuidados continuados", sugere o M+SHL em comunicado.



O movimento afirma que, "enquanto a angústia percorre a sociedade portuguesa sobre o risco de rutura de recursos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), as instalações do ex-Hospital Psiquiátrico de Lorvão, atualmente à responsabilidade da administração do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, estão às moscas".



Trata-se de "um espaço alargado, um potencial enorme de separação ou isolamento por tipos de patologia, proximidade a vias rodoviárias principais do país [designadamente o IP3], distância sanitária segura relativamente a potenciais focos insalubres, inserção na natureza, com paisagem beneficiadora de recobros", realça o movimento.











11h40 - Acesso condicionado aos balcões do Montepio







Foram anunciadas hoje novas medidas de atendimento aos clientes, no Banco Montepio, para prevenir o contágio por Covid-19.



Dessa forma, os balcões vão ter acesso condicionado, mantendo a porta fechada, e fazendo-se a fila de espera no exterior das instalações, para regular a afluência dos clientes e evitar aglomerados.



"O Banco Montepio adota, a partir de hoje, 16 de março, novas medidas no atendimento dos clientes, em toda a rede comercial, num esforço conjunto de prevenção e contenção do contágio por Covid-19", lê-se num comunicado enviado pela instituição bancária.



Quem se dirigir a um balcão do banco terá que aguardar a sua vez no exterior das instalações, em fila e garantindo a distância de segurança mínima de um metro, seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde.



"A regra é: um colaborador, um cliente", esclareceu o banco, que alerta também que os clientes só devem permanecer dentro das instalações "o tempo estritamente necessário" para as operações bancárias.



O Montepio relembrou, contudo, que "tem à disposição os canais digitais e telefónicos que permitem efetuar, com total comodidade, simplicidade e segurança, a maior parte das operações bancárias" e apelou aos clientes que apenas se dirijam a um balcão "em caso de absoluta necessidade de atendimento presencial".











11h35 - Infarmed assegura que não há dados que confirmem relação com ibuprofeno







O Infarmed insiste que não há dados científicos que confirmem a relação entre qualquer agravamento da infeção pelo novo coronavírus e a toma de ibuprofeno. A aurotridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde diz ainda aos doentes que devem manter o tratamento.



Em comunicado, o Infarmed reafirma o que a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse no domingo e sublinha: "não há motivo para os doentes que se encontrem em tratamento com os referidos medicamentos [ibuprofeno ou outros anti-inflamatórios não esteroides] o interrompam".



A possível exacerbação das infeções, na generalidade, e a toma de ibuprofeno está a ser avaliada na União Europeia, no Comité de Avaliação de Risco de Farmacovigilância da Agência Europeia do Medicamento (EMA), e deverá estar concluída em maio.



"Espera-se que esta análise, cuja conclusão se aguarda em maio de 2020, permita esclarecer se existe uma associação entre a toma de ibuprofeno e a exacerbação das infeções. Dado que o ibuprofeno é utilizado para tratar os sintomas iniciais das infeções, será extremamente complexo determinar esta relação", explica a nota.







"Os dois medicamentos devem ser utilizados com base na informação constante do Resumo da Características do Medicamento e Folheto Informativo", adianta.



O Infarmed relembre, assim, os doentes que devem respeitar sempre as indicações dos seus médicos assistentes no uso racional dos medicamentos prescritos.











11h27 - Parlamento dispensa funcionários e promove teletrabalho





Esta segunda-feira a Assembleia da República anunciou que vai dispensar os funcionários inseridos em grupos de risco e promover o trabalho à distância, assim como a rotatividade dos seus efetivos.



Num despacho o secretário-geral do parlamento, Albino Azevedo Soares, determina que "estão dispensados de se apresentar ao serviço" os funcionários inseridos nos grupos de risco identificados pela Direção-Geral da Saúde, bem como os que trabalham na Biblioteca, Arquivo Histórico Parlamentar e na Divisão Museológica e de Cidadania.



"Nas restantes unidades orgânicas da Assembleia da República, os respetivos dirigentes devem propor a dispensa de serviço dos funcionários parlamentares até, pelo menos, metade do número total nelas colocados que se encontre em exercício de funções", refere o despacho.





Contudo, os dirigentes do parlamento, a quem não se aplica o despacho, "devem garantir a rotatividade e promover escalas para que as necessidades do serviço continuem a ser asseguradas".





O trabalho à distância "pode ser assegurado, com recurso a meios tecnológicos de informação e comunicação, pode ser assegurado pelos funcionários parlamentares que tenham sido indicados pelos respetivos dirigentes e cujas funções o permitam, sendo-lhes atribuído para tal um computador portátil", esclarece o despacho.











11h23 - Empresa de limpeza do Metro do Porto recusa trabalhar por falta de proteção







Cerca de 100 funcionárias de limpeza da empresa privada que presta serviço no Metro do Porto recusaram esta segunda-feira trabalhar "por falta de material de proteção", como luvas e desinfetante, disse o sindicato do setor citado pela Lusa.



"Faltam luvas e desinfetante. Até haver luvas e desinfetante, as cerca de 100 trabalhadoras recusam trabalhar. Todos os funcionários, sejam da empresa do Metro ou de empresas ao serviço do Metro, têm de estar protegidos face ao coronavírus", afirmou Eduardo Teixeira, do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas (STAD).



O responsável advertiu ainda que o plano de contingência do Metro do Porto "deve ser abrangente a todos os trabalhadores" e garantir que os empregados de empresas privadas contratadas, seja de segurança ou limpeza, "estão tão protegidos como os do Metro", caso contrário colocam-se em risco e colocam em risco os restantes funcionários.











11h15 - Ordem dos Biólogos cria bolsa de voluntários para ajudar laboratórios





a Ordem dos Biólogos está a criar uma bolsa de voluntários.



Considerando que "muitas universidades, politécnicos, laboratórios de estado e centros de investigação se encontram encerrados ou a trabalhar em serviços mínimos, existem seguramente muitos colegas biólogos, bioquímicos e afins, a desempenhar funções técnicas ou de investigação, com vasta experiência em genética molecular (…), que estão mais disponíveis e podem dar um inestimável contributo para ajudar aqueles que mais precisam neste momento", refere um

"Vivemos presentemente uma situação de pandemia, que nos obriga a medidas de contenção e de responsabilidade absolutamente excepcionais. Mas é também nos momentos mais difíceis que temos que manter a serenidade e majorar o que de melhor tem o ser humano: A solidariedade, a generosidade e a disponibilidade para darmos o nosso tempo e as nossas capacidades para o bem comum", lê-se no comunicado.







A Ordem dos Biólogos tem "desenvolvido esforços para veicular informação útil, rigorosa, acessível, para reduzir o alarmismo e para informar as pessoas, na sua maioria não especialistas em ciências biológicas e em saúde, sobre questões relacionadas com o vírus SARS-CoV-2 e com a doença COVID-19". Mas segundo a ordem, "um dos mais importantes passos neste período de crise é testar as pessoas suspeitas de infecção, testando a presença ou ausência do novo coronavírus".











11h04 - Nova videoconferência de líderes europeus marcada para amanhã







os chefes de Estado e de Governo da União Europeia vão voltar a reunir-se, por videoconferência, na terça-feira.



O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel decidiu "convocar uma videoconferência com os membros do Conselho Europeu para terça-feira 17 de março", para dar seguimento às "ações a nível do Conselho relativamente ao Covid-19".

O presidente do Conselho Europeu acrescenta que "conter a propagação do vírus, fornecer suficiente equipamento médico, impulsionar a investigação e limitar as consequências económicas" são algumas das "chaves" na resposta da UE a esta crise de saúde pública.



11h00 - Trabalhadores nepaleses de quarentena em Faro





Estão em quarentena 72 trabalhadores nepaleses , numa escola em Faro, por suspeitas de infeção pelo novo coronavírus.



Foram levados pelo SEF e pela GNR para o estabelecimento de ensino e seis destes trabalhadores estão em isolamento.



As suspeitas surgiram depois de se ter confirmado um caso de Covid-19 no concelho: um cidadão nepalês, que trabalha numa zona rural do interior de Faro.



Há um outro cidadão que também apresenta suspeitas de ter contraído o vírus e os 72 nepaleses, agora em quarentena, tiveram contacto com estes dois cidadãos.









10h57 - STAL desconvoca greve que afetaria tratamento dos lixos na região de Aveiro







A greve convocada para hoje na ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, que gere a Unidade de tratamento Mecânico Biológico de Eirol, em Aveiro, foi cancelada dada a situação de saúde pública.



O STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins havia emitido um aviso de greve na ERSUC, desde as 00:00 e durante 24 horas, o que poderia condicionar a receção de resíduos na Unidade de Tratamento Mecânico Biológico (UTMB) de Eirol.



"Na atual situação, a realização da greve dificilmente seria compreendida pela população, já que estamos a falar de serviços essenciais relativos à higiene e não queremos que a população esteja contra os trabalhadores", disse João Claro, dirigente do STAL.











10h44 - Macau impõe quarentena com exceção da China continental, Taiwan e Hong Kong





A partir da meia-noite de terça-feira quem chegar ao território de Macau, com exceção da China continental, Taiwan e Hong Kong, terá de ficar em quarentena de 14 dias.



Com exceção da China continental, Taiwan e Hong Kong, qualquer pessoa que chegue de outras regiões "será sujeita a uma observação médica de 14 dias", afirmou a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, em conferência de imprensa.



Esta medida é, portanto, imposta a "todos os indivíduos que viajaram para estes países nos 14 dias anteriores à entrada no território", disse, reforçando: "Têm de estar sujeitas a 14 dias de observação médica".







A medida surgiu um dia depois de Macau ter registado o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus em 40 dias, uma sul-coreana que chegou ao território vinda do Porto, onde visitou familiares do namorado português.











10h37 - Santa Maria da Feira garante hotéis para profissionais de saúde







A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira negociou com quatro hotéis do concelho a disponibilização de quartos para os profissionais de saúde que, segundo revelou a autarquia, precisem de estar perto do Hospital São Sebastião.







Há dezenas de médicos e outros profissionais de saúde que estão já em quarentena e os que se mantêm em exercício têm trabalhado "24 horas seguidas ou mais". Por essa razão, o presidente da Câmara da Feira contactou quatro unidades de alojamento locais para lhes pedir ajuda.



"No hospital chegou a falar-se de se montar uma tenda para os médicos e enfermeiros poderem ter onde descansar, mas, quando soube disso, contactei os hotéis e eles disponibilizaram logo quartos para quem quiser ficar perto do São Sebastião", revelou Emídio Sousa citado pela Lusa.





Em causa estão, a cerca de um quilómetro do hospital, o Hotel Nova Cruz, a Residencial dos Loios e o Hostel da Praça. A cerca de quatro quilómetros, está igualmente disponível o Hotel Pedra Bela.



"Os hotéis mostraram-se logo disponíveis e nem sequer falámos de preços, mas, mesmo que esta cedência não seja gratuita, tudo há-se ser tratado sem dificuldades", concluiu Emídio Sousa.





Nesta autarquia do distrito de Aveiro havia no domingo 13 casos de Covid-19 confirmados.











10h33 - Calendário político alterado e comemorações do 25 de abril em risco





As comemorações do 25 de Abril, por exemplo, poderão não acontecer. discutir "medidas excecionais" a tomar no Parlamento face à pandemia do novo coronavírus, "com consequências nos agendamentos previstos".



De acordo com a convocatória a que a agência Lusa teve acesso, a reunião está marcada para segunda-feira, às 19h00.

10h27 - Portugal recomenda regresso antecipado a cidadãos em Timor-Leste







A embaixada de Portugal em Díli recomendou aos cidadãos portugueses de visita a Timor-Leste para considerarem antecipar o regresso devido à evolução da Covid-19.



"Os cidadãos portugueses que se encontram de visita, bem como aqueles que têm viagens programadas num futuro próximo, considerem a possibilidade de anteciparem a sua partida”, indicou esta segunda-feira, em comunicado publicado na página oficial da embaixada na rede social Facebook.









10h19 - Serviços públicos passam a atender só por via eletrónica ou pré-marcação





A partir de hoje, os serviços públicos passam a atender por via eletrónica e, nos casos em que tal não seja viável, será por pré-marcação e apenas para atos urgentes.



Segundo um despacho emitido pelo Governo, o pré-agendamento deverá ser feito pelo Portal ‘ePortugal’ (https://eportugal.gov.pt) e pelas linhas de contacto que servem de apoio aos serviços públicos digitais (Linha do Cidadão 300 003 990 e Linha das Empresas 300 003 980), cujas respostas serão reforçadas.



O número de pessoas que podem estar dentro das instalações dos diversos órgãos dos serviços públicos também será limitado, para garantir a distância de segurança entre pessoas de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da Direção-Geral da Saúde.



Nos atendimentos presenciais, os pagamentos deverão ser feitos preferencialmente por via eletrónica, ou seja, cartão.







De forma a evitar a deslocação dos cidadãos aos serviços, e quando não seja possível tratar dos assuntos via online, passam a ser aceites, para efeitos legais, todos os documentos de identificação, certidões e certificados emitidos pelos serviços de registo civil, cartas de condução e vistos de permanência em território nacional cuja validade tenha terminado a partir de 09 de março (permanecem válidos até 30 de junho).









10h15 - "SNS não tem capacidade de resposta", acusa médico





o Serviço Nacional de Saúde "não tem claramente" capacidade de resposta no caso do surto continuar a aumentar até ao final de abril. Em declarações ao Jornal 2 da RTP, o médico "afirma que a espécie humana tem enfrentado epidemias ao longo da sua história e esta é apenas mais uma".



"O que eu posso garantir e dizer desde já aos portugueses é que nós vamos entrar em quarentena. Só há duas formas de conseguirmos dominar este problema".

10h09 - Alemanha restringe trânsito fronteiriço com cinco países







A polícia alemã iniciou hoje o controlo de fronteiriço com cinco países restringindo as entradas como medida de contingência na luta contra a pandemia.







Os veículos procedentes de França, Áustria, Suíça, Dinamarca e Luxemburgo começaram a ser controlados pelas autoridades alemãs que só autorizam a passagem de veículos de transporte de mercadorias e de trabalhadores transfronteiriços.











9h59 - Quase 800 escolas abertas para alunos e garantir refeições





Quase 800 escolas estão a partir de hoje de portas abertas para garantir as refeições dos alunos mais carenciados e acolher os filhos de pessoal hospitalar e de emergência, segundo dados do Ministério da Educação.



Estas 800 instituições estão classificados como "escolas de referência para o serviço de refeições e acolhimento de filhos do pessoal hospitalar e de emergência", segundo dados da Direção-Geral dos Estabelecimento Escolares (DGEstE).



Isto significa que estas escolas serão a exceção à decisão de encerrar todos os estabelecimentos de ensino desde creches a universidades e politécnicos, uma das medidas avançadas no final da semana passada pelo Governo para tentar controlar a disseminação do novo coronavírus.











9h54 - Argentina fecha fronteiras e suspende aulas







Alberto Fernández, presidente argentino, anunciou o encerramento total das fronteiras argentinas nos próximos 15 dias e a suspensão das aulas para conter a propagação do novo coronavírus.



"Fechámos a fronteira da Argentina. Durante os próximos 15 dias, período que pode ser prolongado, as fronteiras da Argentina ficarão fechadas. Não poderá entrar ninguém na Argentina, a não ser argentinos nativos ou residentes na Argentina", anunciou Fernández.



"Tomámos esta decisão porque o vírus já não vem só da Europa e começa a afetar países vizinhos. E também porque observámos que, pelas fronteiras terrestres, especialmente pela de Misiones [fronteira com o Brasil e o Paraguai] entram turistas das zonas que nós classificámos como de risco", explicou.



Para o Presidente argentino, o objetivo da medida é "ganhar tempo" para preparar o país.











9h52 - Madeira encerra Jardim Botânico, Jardins do Imperador e Casa das Queimadas







O Jardim Botânico da Madeira e a Quinta Jardins do Imperador, no Funchal, e a Casa das Queimadas, no concelho de Santana, vão encerrar a partir de segunda-feira.



De acordo com a nota divulgada pela Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, estes espaços, sob a tutela do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, vão estar fechados "por tempo indeterminado".











9h48 - Casa da Música encerrada a partir de hoje







A Casa da Música, no Porto, encerra as instalações a partir desta segunda-feira, três dias depois de ter cancelado os concertos das próximas semanas.



"Em consequência da evolução da pandemia Covid-19, a Fundação Casa da Música comunica que as suas instalações estarão encerradas ao público a partir de segunda-feira, dia 16 de março de 2020", lê-se num comunicado divulgado no domingo à noite.







Sobre o reembolso de bilhetes adquiridos para concertos cancelados, ou "qualquer informação", a Casa da Música adianta que "pode ser utilizado o n.º de telefone 220 120 220, entre as 09:30 e as 18:00", ou o endereço de correio eletrónico "info@casadamusica.com".











9h44 - Pessoal para reforçar área da Saúde contratado por quatro meses







Os trabalhadores da área da saúde necessários para reforçar os serviços e fazer face ao combate a esta pandemia terão um contrato a termo de quatro meses, segundo um despacho do Governo.



Assinado pela ministra da Saúde, Marta Temido, o despacho delega as competências destas contratações nos dirigentes máximos, órgãos de direção ou de administração, dos organismos, serviços e demais entidades da saúde, incluindo o setor público empresarial, para simplificar o processo.





Estas contratações visam reforçar os recursos humanos necessários à prevenção, contenção, mitigação e tratamento da pandemia de Covid-19.







9h41 - Reunião de ministros da Economia e Finanças da UE cancelada





A presidencia croata do Conselho da União Europeia anulou a reunião de ministros da Economia e Finanças prevista para amanhã.









9h30 - Bahrein anuncia primeira morte relacionada ao novo coronavírus







O Bahrein anunciou a primeira morte devido ao novo coronavírus. Trata-se de uma mulher de 65 anos, natural do Bahrein, que sofria de condições de saúde pré-existentes ao contágio, de acordo com o Ministério da Saúde, sendo a primeira morte ligada à doença registada nas seis monarquias árabes do Golfo Pérsico.



Até agora, quase mil casos de contaminação foram identificados nas seis monarquias árabes do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) - Bahrein, Arábia Saudita, Qatar, Koweit, Omã e Emirados Árabes Unidos - sendo o país mais afetado o Qatar, com 401 casos.



Há 214 casos confirmados de infeção e a maioria das pessoas infetadas no Bahrein regressaram de uma viagem ao Irão.











9h21 - Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição garante não vão faltar bens essenciais





Não há motivos para uma corrida aos hipermercados. O presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), Gonçalo Lobo Xavier, garante que os produtos nas prateleiras vão continuar a ser repostos.











9h15 - CDS exige ação do Governo





Francisco Rodrigues dos Santos diz que António Costa deve fazer tudo o que for preciso. "As medidas adotadas pelo Governo, embora importantes, têm-se revelado brandas e insuficientes. É imperioso agir de imediato e por antecipação, em lugar de responder reativamente", salientou.



Segundo o CDS, "impõe-se ao Governo que saiba agir em vez de reagir", pelo que o exorta a "agir de forma competente e implacável no combate ao Covid-19" e pede "medidas drásticas e urgentes", porque "o que está em causa é a proteção das pessoas".

9h11 - Jerónimo não se opõe a declaração de estado de emergência







o líder comunista apelou a medidas de exceção no Serviço Nacional de Saúde e até ao recurso ao setor privado. O secretário-geral do PCP admite que o Presidente da República pode declarar o estado de emergência uma vez ouvido o Governo e obtida a autorização da Assembleia da República.



O líder comunista sublinhou que é necessário salvar as vidas dos portugueses, para lá das medidas de prevenção, não permitindo que as regras do défice orçamental limitem a intervenção do Estado nesta circunstância.



O PCP acompanhou e subscreveu algumas medidas preventivas implementadas pelo Governo e lembrou que o executivo se deparou com uma situação nova e admitiu que no essencial, devido à grande resposta dos profissionais de saúde, as medidas tomadas têm tido resultados.

9h00 - Escolas, universidades e creches encerradas a partir de hoje em todo o país







As escolas, as universidades, as creches e as atividades de tempos livres estão encerradas a partir de hoje em todo o país, uma medida que está prevista ser reavaliada a 9 de abril.



A suspensão de toda a atividade escolar letiva e não letiva presencial foi uma das principais medidas extraordinárias de contenção e mitigação do novo coronavírus adotadas pelo Conselho de Ministros de quinta-feira.







Segundo o Ministério da Educação, em cada escola estará apenas uma equipa para assegurar a manutenção e vigilância dos espaços, as questões administrativas e a sinalização de situações excecionais.



O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, advertiu que "ninguém está de férias" com a suspensão das atividades letivas, e a ideia é continuar a trabalhar à distância, devendo os professores titulares e diretores de turma garantir que têm os contactos eletrónicos e telefónicos de todos os encarregados de educação e/ou alunos.











8h55 - Transportadora SAS suspende maioria dos voos e dez mil postos de trabalho





A transportadora aérea Scandinavian Airlines Systems (SAS) vai suspender temporariamente, a partir de hoje, a maioria dos voos e dez mil funcionários, ou 90% do pessoal, devido à crise causada pelo coronavírus.



Em comunicado, divulgado no domingo, a SAS referiu que várias medidas restritivas tomadas por muitos Governos, como o encerramento de fronteiras, tornaram a procura internacional de viagens aéreas "praticamente inexistente".



A empresa indicou que só vai retomar o tráfego normal quando "existirem condições" para a aviação comercial.











8h45 - easyJet anuncia novos cancelamentos de voos







A companhia aérea easyJet anunciou hoje novos cancelamentos "em consequência do nível sem precedentes de restrições sobre as viagens impostas pelos governos em resposta à pandemia do COVID-19 e à consequente redução da procura por parte dos consumidores", mas não especificou quais os voos afetados.







Em comunicado, a empresa explica que esta decisão "reflete a estratégia da companhia que poderá implicar, no limite, a não utilização da maioria da frota easyJet".







A empresa esclarece que, no entanto, "continuará a efetuar voos de repatriamento para que os cidadãos possam regressar para junto dos seus entes queridos durante estes tempos difíceis".







"Para ajudar a mitigar o impacto do COVID-19, estão a ser tomadas todas as medidas para diminuir custos e despesas não vitais para o negócio. A não utilização dos aviões fará baixar significativamente os custos variáveis", é referido no comunicado.







O CEO da empresa, Johan Lundgren, sublinha no comunicado que a companhia "está a fazer tudo o que está ao alcance para enfrentar os desafios do COVID-19".



"Continuamos a operar voos de resgate e repatriamento, onde pudermos, para levar todos para casa, para que possam estar com a família e os amigos nestes tempos difíceis", salienta.











8h33 - Eurogrupo discute medidas com cariz de urgência







acordar, com sentido de urgência "sem precedentes", medidas que mitiguem o impacto económico do surto do novo coronavírus, que ameaça mergulhar a economia europeia na recessão.

Os ministros das Finanças europeus reúnem-se esta segunda-feira por videoconferência para





"Tenho estado em contacto próximo com os ministros das Finanças, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e outras instituições para preparar a nossa reunião. […] Este sentido de urgência e esforço de coordenação não tem precedentes na zona euro", escreveu durante o fim de semana o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, na sua conta oficial na rede social Twitter.



Numa série de quatro publicações, Mário Centeno indica que a reunião de hoje "será dedicada à resposta ao Covid-19" e, reconhecendo que "a grande parte da ação política inicial cabe às capitais", adianta que conduzirá os trabalhos no sentido de que o Eurogrupo acorde "uma resposta política global e coordenada ao nível da UE para esta crise de saúde".



"Esta reunião do Eurogrupo será um passo importante no nosso caminho para conter o vírus. Estou convencido de que, à medida que a situação evolui, outros passos serão dados. Permaneceremos juntos para ultrapassar o medo e relançar as nossas economias", escreveu ainda.











8h20 - Ministros da Saúde e Administração Interna da UE debatem controlo de fronteiras





Os ministros da Saúde e da Administração Interna da União Europeia reúnem-se hoje, por videoconferência, para debater o controlo das fronteiras externas do bloco europeu, depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado que o epicentro da pandemia é a Europa.



No domingo, o primeiro-ministro português destacou a importância desta reunião para Portugal, dada a "extensa fronteira" aérea e marítima do país.







No domingo foi anunciado que Portugal e Espanha vão limitar a circulação na fronteira terrestre comum a mercadorias e trabalhadores transfronteiriços. António Costa afirmou que os termos destas limitações serão definidos hoje numa reunião dos ministros da Administração Interna dos dois países, após a reunião da UE sobre o controlo de fronteiras.











8h00 - Ponto de situação

Portugal pode vir a decretar o estado de emergência

O primeiro-ministro e Presidente da República estiveram ontem a avaliar a situação por videoconferência e essa foi uma das medidas analisadas.





Para quarta-feira está marcada uma reunião, também por videoconferência, do Conselho de Estado que pode ser decisiva. O Presidente da República anunciou que o Conselho de Estado vai reunir-se na quarta feira para decidir sobre o estado de emergência. Na comunicação ao país, via internet , Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu a todos os portugueses.António Costa afirma que, se o Presidente da República entender que é necessário decretar o estado de emergência, o Governo não se oporá.

Os números em Portugal

A Direção-Geral da Saúde avançou ontem que há agora 245 casos confirmados.





No norte do país, contam-se agora 103 infetados. Dez estão na região centro.



A região de Lisboa e Vale do Tejo é aquela que tem mais doentes: são 116.



Há ainda dez casos no Algarve. E está também confirmado o primeiro caso nos Açores.



O Alentejo e a Região Autónoma da Madeira são agora as únicas regiões sem casos registados pela Direção-Geral da Saúde.



Há 18 pessoas nos cuidados intensivos. Oito estão estão em estado crítico.

Quadro global



O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já causou mais de 6400 mortes em todo o mundo.



O número de infetados acerca-se de 164 mil, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.



O epicentro da pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 deslocou-se da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, Itália, que anunciou no domingo 368 novos casos mortais, para um total de 1809 vítimas.













Portugal está neste momento em estado de alerta. Há múltiplas restrições que vão sentir-se, em particular, a partir desta segunda-feira.No final da semana passada foi decretado que,A partir agora, há muitas pessoas que ficam a trabalhar a partir de casa. Algumas empresas optaram também pelo isolamento preventivo de parte dos funcionários numa escala rotativa de 14 dias.E o Executivo indica que há mais restrições: é proibido o consumo de bebidas alcoólicas na rua; Os eventos não podem ter mais de 100 pessoas; As esplanadas passam a ter limite de capacidade; aulas e exames de condução estão suspensos.Também esta segunda-feira vão ser anunciadas novas regras nas fronteiras.