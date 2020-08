Covid-19. Andaluzia, Castela e Leão e Castela de La Mancha ponderam proibir fumar na rua à semelhança da Galiza

Na quarta-feira, o presidente do governo regional da Galiza, Alberto Nuñez Feijóo, anunciou a proibição de fumar na rua ou em espaços públicos, como esplanadas ou terraços, da região espanhola se a distância de segurança não puder ser garantida.

Os especialistas consideram que o fumo do tabaco pode representar um alto risco para a propagação do novo coronavírus.





"Vários membros do comissão de saúde concordaram que fumar sem qualquer limitação, seja num terraço, com pessoas próximas, ou em áreas com grande afluência de cidadãos, sem qualquer distância física de segurança, é um alto risco de contaminação e infeção", afirmou na quarta-feira Feijóo, ao anunciar as novas medidas e restrições, depois de o número de casos na região ter voltado a aumentar.





Agora, várias comunidades estão a estudar a implementação de uma medida semelhante.



A Andaluzia pretende analisar esta medida em reunião com os especialistas da região, esta quinta-feira. Também Castela de La Mancha e a região de Castela e Leão consideram uma medida importante e garantem que vão estudar a possibilidade de a aplicar.

Fumadores têm "carga viral mais alta"

Ainda no inicio de Julho, o Ministério da Saúde espanhol aprovou uma posição relativamente ao consumo de tabaco durante a pandemia, deixando o alerta para a possibilidade de os cigarros e vaporizadores funcionarem como transmissores do novo coronavírus, recomendando que não se fume em ambientes sociais.



Para além dos perigos para a saúde causados ​​pelo tabaco, a manipulação do próprio cigarro, as gotículas que podem ser exaladas pelo fumo e o contacto dos dedos com a boca, podem contribuir para transmitir a Covid-19.





Segundo as autoridades espanholas, fumar pressupõe a libertação de gotículas respiratórias, que "podem conter carga viral, tornando-se altamente contagiosas", para além disso distância social, entre fumadores, muitas vezes não é garantida nestas situações.





"O consumo (de tabaco) deve ser evitado em ambientes comunitários e sociais, caso não seja possível, deve ser realizado em espaços abertos separados, aplicando as devidas medidas de higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos antes e depois de fumar", pode ler-se nas orientações do Ministério da Saúde de Espanha.







"há evidências muito claras de que a agressividade da doença em fumadores é muito maior".



Fumar pode "multiplicar por cinco a oito vezes o risco de pneumonia grave", acrescentou.



Além disso,os fumadores "com covid-19 têm uma carga viral mais alta e são potencialmente transmissores mais de risco mais elevado", uma vez que quando expelem o fumo, exalam maior número de gotículas pelas quais o vírus pode ser transportado.



Existe outra questão, segundo o especilista: os fumadores, por norma, andam sem máscara na rua para conseguirem fumar, enquanto que os não fumadores usam-na, mesmo em espaços públicos abertos.



"Devemos todos refletir sobre isso, até os fumadores", afirmou. Alberto Fernández Villar, chefe do Serviço de Pneumologia do hospital de Vigo e membro da comissão clínica da Galiza explicou ao El País queFumar pode, acrescentou.Além disso,os fumadores, uma vez que quando expelem o fumo, exalam maior número de gotículas pelas quais o vírus pode ser transportado.Existe outra questão, segundo o especilista: os fumadores, por norma, andam sem máscara na rua para conseguirem fumar, enquanto que os não fumadores usam-na, mesmo em espaços públicos abertos., afirmou.





O também pneumologista Carlos A. Jiménez Ruiz, especialista em tabagismo e presidente da Separ, garantiu ao jornal que os especialistas da área aplaudem esta medida.



"É muito apropriado e ajudará a controlar a pandemia", disse, acrescetando que gostaria "que o Governo tomasse nota disso e implementasse a medida a nível nacional".