Covid-19. Anúncio de primeira vacina russa encarada com cautela

Pode agora ser aplicada de forma mais massiva, apesar de ainda continuar em curso a última fase dos ensaios clínicos, para garantir a eficácia e segurança da vacina.



Esta investigação da Rússia tem sido encarada com alguma desconfiança por parte de alguns cientistas, pela rapidez com que tem avançado, na corrida mundial pela vacina contra o novo coronavírus. O receio é que o país coloque o prestígio internacional, acima da ciência e do bem-estar dos utilizadores desta vacina.



O jornalista José Milhazes, especialista da Antena 1 para Assuntos de Leste Europeu, acaba de registar estas palavras do líder do Kremlin, lembrando que o país tem capacidade instalada para este feito.