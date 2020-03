Covid-19. Avião partiu de Caracas com 18 portugueses que pediram repatriamento

Um voo da companhia aérea Plus Ultra partiu na última noite do Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, norte de Caracas, capital venezuelana, com 18 portugueses que pediram para ser repatriados, confirmaram fontes diplomáticas e aeroportuárias.