Covid-19. Bélgica regista primeiro caso da nova variante na Europa

As autoridades belgas adiantam que se trata de um jovem adulto sem qualquer ligação a África do Sul ou países da África Austral, mas que manifestou sintomas 11 dias depois de viajar entre a Turquia e o Egito.







A informação foi confirmada esta sexta-feira pelo ministro belga da Saúde, Frank Vandenbroucke. "Temos um caso confirmado desta variante. Trata-se de alguém que chegou do exterior, que testou positivo a 22 de novembro e não foi vacinado", indicou o governante.







Para já, o ministro apelou à calma e contenção: "É uma variante suspeita, não sabemos se é muito perigosa".







O paciente em causa apresentava uma carga viral elevada no momento do diagnóstico e desenvolveu sintomas graves de gripe.







Este primeiro caso da nova variante na Europa é detetado no dia em que os peritos da Organização Mundial da Saúde se reúnem em Genebra para discutir a mais recente variante de Covid-19, a ser designada uma variante de "interesse" ou de "preocupação".







Discutem-se também as informações disponíveis sobre esta variante e o que podem significar em termos de transmissibilidade e imunidade.







De acordo com os cientistas, a variante B.1.1.529 contém um total de 32 mutações incomuns na proteína spike, a parte do vírus que a maioria das vacinas usa para preparar o sistema imunitário contra a Covid-19. É cerca do dobro das mutações encontradas na variante Delta, altamente transmissível.







Estas mutações podem afetar a capacidade de disseminação do vírus, mas também podem tornar mais difícil a resistência por parte das células do sistema imunitário.







Nas últimas horas, vários países do mundo suspenderam - ou preparam-se para suspender - voos de ligação à África Austral, onde foram identificados os primeiros casos da nova variante.







Na sequência destes desenvolvimentos, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tinha anunciado novas restrições. "A Comissão Europeia irá propor, em estreita coordenação com os Estados-membros, ativar o travão de emergência para parar as viagens aéreas da região da África Austral devido à variante de preocupação B.1.1.529", adiantou a responsável no Twitter.



(em atualização)