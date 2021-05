Covid-19. Brasil regista 1.024 mortes e 38.911 novos casos

Esta é a primeira vez, nos últimos seis dias, em que o Brasil contabiliza menos de 2.000 óbitos diários relacionados com a covid-19.



Em 14 meses de pandemia, o Brasil já acumulou 422.340 mortes relacionadas com a doença e 15,1 milhões de casos de infeção.



São Paulo é o estado brasileiro onde a situação pandémica é mais grave, com um total de três milhões de infetados e 100.799 mortes.



A nível global, o Brasil é o segundo país com maior número de mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, e é o terceiro em número de infeções, a seguir aos Estados Unidos e à Índia.



A pandemia provocou pelo menos 3.284.783 mortos no mundo, resultantes de mais de 157,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.