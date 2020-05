Covid-19. Câmara dos deputados do Brasil aprova uso obrigatório de máscara

As máscaras, artesanais ou industriais, serão também obrigatórias para circulação em vias e transportes públicos.Segundo o texto aprovado, os órgãos públicos e as empresas autorizadas a funcionar durante a pandemia deverão fornecer máscaras aos seus funcionários, caso se trate de atendimento ao público. Os estados também deverão fornecer máscaras para todos os trabalhadores dos estabelecimentos prisionais.A administração pública poderá também fornecer máscaras de proteção individual às populações economicamente vulneráveis, para que o uso da proteção esteja garantido.

Punição para os incumpridores



Inicialmente, o projeto estipulava uma multa de 300 reais (47,7 euros) pelo imcumprimento da regra, ou o dobro em caso de reincidência, mas, durante a votação de alterações à proposta, os deputados decidiram que compete a cada estado ou município fazer a definição do valor.



A multa para os cidadãos mais pobres será dispensada nas localidades onde não houver distribuição gratuita de máscaras.Os recursos arrecadados com as multas deverão ser utilizados no combate à pandemia.Segundo o documento, fica dispensado o uso de máscaras por pessoas com autismo ou qualquer deficiência que impeça o uso adequado da proteção facial.O texto exige ainda a realização de campanhas publicitárias informando para a necessidade do uso das máscaras e da maneira correta de serem descartas, tendo em conta as recomendações do Ministério da Saúde.Com a aprovação na câmara dos deputados, o projeto seguirá agora para a apreciação do Senado.O Brasil contabilizou pela primeira vez mais de mil mortos em 24 horas, num total de 1.179 óbitos e 17.408 infetados, o maior número diário registado desde o início da pandemia no país, informou na terça-feira o Executivo.