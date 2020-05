Covid-19. China quer classificar cidadãos com base na saúde e estilo de vida

No início de março, a China começou a monitorizar cada cidadão de forma a controlar o avanço da pandemia. Foi criada uma aplicação para telemóvel que gerava um código QR com toda a informação relativa ao estado de saúde de cada pessoa.Com base no risco de ter contraído o novo coronavírus, a Alipay Health Code atribuía a cada cidadão uma cor: vermelho no caso de estar infetado, amarelo se contactou com alguém infetado e verde caso não se encontre em nenhuma destas circunstâncias.

A aplicação gerava uma espécie de código de barras que era controlado pelas autoridades cada vez que um cidadão chinês saísse de casa. Apenas poderiam aceder a transportes e espaços públicos as pessoas com o código verde.







O GPS era também controlado e durante 14 dias a aplicação armazenava o seu histórico de forma a monitorizar a população. Desta forma, assim que era diagnosticado um caso de infeção, as autoridades chinesas conseguiam rapidamente localizar o paciente e identificar as pessoas com quem esteve em contacto.

A pandemia parece estar agora controlada no país onde teve origem, masÉ o caso da cidade costeira Hangzhou, das primeiras a utilizar esta aplicação. Na sexta-feira, o diretor da Comissão Municipal de Saúde de Hangzhou, Sun Yongrong, anunciou que pretendia estabelecer um sistema que pudesse atribuir aos cidadãos uma pontuação pessoal com base no seu relatório médico e estilo de vida. A pontuação irá variar de 0 a 100 e dependerá do quanto uma pessoa bebeu, fumou, praticou exercício físico e dormiu num determinado dia.De acordo com o plano do município,Cinco cigarros por dia valem menos três pontos e 7,5 horas de sono acrescem um ponto. Essa pontuação será incorporada num código QR acessível nos telemóveis, pronto a ser digitalizado sempre que for requerido.Sun Yongrong também referiu que poderá existir uma “pontuação de saúde de grupo” para empresas que se irá basear numa avaliação da prática de exercício e das horas de sono dos seus funcionários, bem como numa análise dos exames de saúde e controlo de doenças crónicas.

“Vidas completamente monitorizadas?”

O diretor da Comissão Municipal de Saúde de Hangzhou não especificou em que moldes será imposta esta aplicação e como irá afetar a rotina dos cidadãos. No entanto, a proposta já foi alvo de críticas, com muitos cidadãos a levantar preocupações relativamente à privacidade.“O histórico médico e os relatórios de exames de saúde dizem respeito à privacidade pessoal, porque devem ser incluídos nos códigos de saúde para mostrar a outros?”, disse um usuário no Weibo, a plataforma chinesa do Twitter.“Durante a epidemia não tivemos escolha, mas eu espero que depois da epidemia as pessoas tenham o direito de eliminar a aplicação, em vez de normalizar a sua utilização”, escreveu outro cidadão chinês, citado pela CNN Até ao momento, ainda não foi esclarecido se a aplicação será lançada e adotada em toda a China, mas alguns cidadãos questionam a viabilidade do plano, apontando dificuldades técnicas na conversão das condições médicas em pontuação e criar um algoritmo viável.e sublinham que este código de saúde proposto tem semelhanças com o sistema de crédito social na China, um projeto anterior, testado também em Hangzhou, que pretendia auxiliar-se numa combinação de recompensas e penalidades para incentivar o bom comportamento. No caso deste projeto, os cidadãos receberiam uma pontuação com base, por exemplo, na sua capacidade de pagar dívidas e na prática de trabalho voluntário.

Sistema de vigilância “de guerra”

Para além destas aplicações, o sistema de vigilância desempenhou também um papel crucial no controlo da pandemia na China. Todas as cidades e vilas do país adotaram um sistema para fazer frente ao que o Governo apelidou de “uma guerra geral contra o coronavírus”.“Esta é uma situação de guerra. Devemos adotar o pensamento em tempo de guerra”, disse Wang à agência Reuters, um funcionário do executivo chinês.As autoridades chinesas instalaram câmaras no exterior das casas de pessoas vindas de Hubei, o epicentro da pandemia. Desta forma conseguiam monitorizar os seus movimentos.A China registou mais sete casos de infeção por Covid-19 nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior. O número de pessoas infetadas ativas no país fixou-se em 81, incluindo sete em estado grave.Segundo dados oficiais, desde o início da epidemia, a China registou 82.992 infetados e 4.634 mortos. Até ao momento, 78.277 pessoas tiveram alta.

A nível global, a pandemia já infetou mais de 5,5 milhões de pessoas em todo o mundo e provocou mais de 346 mil mortos.