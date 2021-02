Covid-19. China regista primeiro caso de transmissão local sete dias depois

A infeção foi detetada na província de Hebei.



A China também registou um total de oito casos importados nas cidades de Xangai (leste, 1) e Tianjin (norte, 1), e nas províncias de Guangzhou (sul, 4), Henan (centro, 1) e Shaanxi (norte, 1).



Por outro lado, as autoridades sanitárias também relataram a deteção de 10 infeções assintomáticas, todas elas vindas do estrangeiro.



O número total de infetados ativos na China continental é 637, dos quais 11 são graves.



A instituição disse que desde o início da pandemia, 89.772 pessoas foram infetadas no país, das quais 4.636 morreram.



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.394.541 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.