Covid-19. China regista primeiro contágio local em duas semanas

A Comissão Nacional de Saúde disse que também houve cinco casos importados nas últimas 24 horas, elevando a contagem total no país para 83.036.



A China diz que parou em grande parte a propagação do vírus em casa, embora continue a ter surtos localizados ocasionais, e está em alerta contra casos importados, pois começa a diminuir as restrições de voos e pessoas que chegam do exterior.



O número total de mortos na China é de 4.634 desde o início da pandemia.



A pandemia da covid-19 já provocou quase 400 mil mortos e infetou mais de 6,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, de acordo com a agência de notícias France-Presse.



A doença respiratória é causada por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China