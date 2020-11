Covid-19. China soma dois casos de contágio local e 20 importados

Xangai, a "capital" económica da China, no leste do país, e a cidade portuária de Tianjin, no norte, registaram cada uma um caso de infeção local.



Os casos importados foram diagnosticados em Xangai e nas províncias de Fujian (sudeste), Shaanxi (noroeste), Guangdong (sudeste), Sichuan (sudoeste), Jiangsu (leste), Mongólia Interior (norte) e Henan (centro).



As autoridades chinesas disseram que, nas últimas 24 horas, 15 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 322, incluindo seis doentes em estado grave.



A Comissão de Saúde da China não anunciou novas mortes devido à covid-19, pelo que o número permaneceu em 4.634. O país somou, no total, 86.464 infetados desde o início da pandemia.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.388.590 mortos resultantes de mais de 58,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.