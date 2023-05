Covid-19. Cientista chinês mantém viva a tese de fuga de laboratório em Wuhan

George Gao trabalhou para o Governo de Pequim e foi um dos principais cientistas chineses a investigar as origens do SARS-CoV-2 e da doença decorrente deste, a covid-19. Se a administração chinesa sempre rejeitou a possibilidade de o coronavírus ter saído do laboratório de Wuhan, o professor chinês não descarta, ainda hoje, esse cenário.