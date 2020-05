Covid-19. Como a Nação Navajo se revelou a mais afetada nos EUA

, um número que poderá ser superior com o aumento da testagem. Há ainda a registar 157 óbitos.Há 2.563 casos de infeção por cada 100 mil habitantes, um número superior à taxa de Nova Iorque e Nova Jérsia, os Estados norte-americanos mais atingidos pela pandemia.Entre os motivos que explicam esta grande predominância de casos de Covid-19 na região estão o elevado número de doenças crónicas e a falta de água., o que impossibilita o cumprimento das normas de higienização recomendadas para a prevenção de infeção do novo coronavírus.”, disse Marie Hoskie, habitante de uma das comunidades da Nação Navajo, à BBC. Hoskie faz parte dos 40 por cento do povo indígena que não têm acesso a água potável.Para além disso, as condições de habitação são também precárias. A maior parte das casas são habitadas por várias gerações da mesma família, o que facilita a propagação do novo coronavírus."Acredito que a forma como o coronavírus se espalhou tão rápido tem a ver com as próprias condições em que vivem as comunidades", disse à BBC Carolina Batista, médica brasileira, explicando que por vezes chegam a viver na mesma casa quatro gerações da mesma família.

“Tempestade perfeita”

Para Mark Charles, residente da Nação Navajo e candidato independente à presidência dos Estados Unidos,Esta é a razão pela qual “os cuidados de saúde são precários”, argumentou Charles à Al Jazeera , sublinhando que os “”.

O candidato presidencial refere-se ao acordo assinado em 1868 que estabeleceu que a Nação Navajo teria um governo próprio, ainda que dependente de Washington. A Nação Navajo é um território semi-autónomo de 71 mil quilómetros quadrados e abrange áreas do Arizona, Novo México e Utah. Se o território nativo fosse um Estado americano, seria o mais pobre e o mais atingido pela pandemia no país.





Após a apropriação de território da maioria das tribos indígenas durante a expansão territorial dos EUA, o Estado comprometeu-se a oferecer apoio aos povos nativos. O acordo entre os EUA e os nativos garante um financiamento para cuidados de saúde, infraestruturas e outras áreas essenciais. “No entanto, na prática, o Governo federal falha no financiamento adequado a esses programas”, explicou Allison Barlow, diretora do Centro Johns Hopkins para a Saúde dos Indígenas Americanos, à BBC. “Não importa quem esteja no comando da Casa Branca, republicanos ou democratas. Os maus tratos às populações indígenas são uma constante”, acrescentou Barlow.

Para Barlow,. "O que vemos hoje é resultado de um sistema falido e disfuncional que perdura há gerações", disse Barlow à BBC.

Sistema de saúde subfinanciado

A Nação Navajo, assim como outros territórios indígenas reconhecidos pelo Governo norte-americano, recebe apoio médico do(IHS), uma agência do executivo dos EUA.No entanto, o IHS tem sido acusado de um atendimento “inaceitável” o que, por sua vez, é justificado pela pouca ajuda financeira de Washington.”, explicou o presidente da Nação Navajo, Jonathan Nez no início de Maio, citado porMichelle Tom, médica na Nação Navajo, revela à BBC que, o que faz com que muitos pacientes precisem de ser transportados por via aérea para outros hospitais a centenas de quilómetros de distância “e nesta doença, esse tempo determina a vida e a morte”. A profissional de saúde acrescenta que também há carência de equipamentos de proteção individual.O Congresso aprovou em março um pacote de ajuda de oito mil milhões de dólares a tribos, mas no início de maio, a Nação Navarro tinha ainda recebido cerca de 600 milhões desse fundo monetário., apesar de se tratar de cidadãos americanos. Mark Charles apelou ao Governo norte-americano para “que comece imediatamente a honrar os acordos que foram assinados e que comece a construir relacionamentos verdadeiros de nação para nação com nações indígenas”.A curva epidemiológica na região está a achatar, mas Charles e o presidente Nez dizem que se deve em grande parte aos esforços dos próprios índios navajo.“Testes, monitorização de contactos e ordens de saúde pública que foram implementadas meses atrás, exigindo máscaras de proteção e confinamento obrigatório, estão a funcionar e a achatar a curva”, disse Nez àe ao fim-de-semana apelam a que se cumpra o confinamento. Apesar de se considerar que o pico de casos de infeção já foi atingido,à medida que Estados vizinhos vão levantando as medidas de restrição.