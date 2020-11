Covid-19. Coreia do Sul com maioria dos casos em convívios sociais

", disse o vice-ministro da Saúde sul-coreano, Kang Do-tae, em conferência de imprensa.Kang Do-tae explicou que 60% dos novos casos detetados têm origem em reuniões familiares e de amigos, o que está a complicar as tarefas para impedir a propagação da doença causada pelo novo coronavírus SARS CoV-2.O responsável afirmou que "", de acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap.Os casos aumentaram no país durante o último mês também devido à descida da temperatura que leva os residentes a passarem mais tempo em casa.





Medidas em execução







A Coreia do Sul registou 349 novas infeções, das quais 217 correspondem à região da capital, a área mais povoada do país e com maior concentração de casos de covid-19, tendo entrado esta terça-feira no nível dois de restrições.Os estádios desportivos só podem acomodar 10% da capacidade, de acordo com as medidas em vigor.O Governo da Coreia do Sul não impôs confinamentos, nem fechou as fronteiras, sendo um dos países que melhor geriu a pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.388.590 mortos resultantes de mais de 58,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.